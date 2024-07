Congo-Brazzaville: Festival 'Ponton miziki' - Le challenge pour participer à la deuxième édition se poursuit

L'Institut français du Congo (IFC) à Pointe-Noire, organisateur du festival dénommé "Ponton miziki", a lancé un challenge dédié aux jeunes chanteurs et rappeurs congolais en vue de leur permettre d'être mis en lumière à la deuxième édition de cet événement international qui se tiendra du 6 au 8 septembre prochain. Lancé le 11 juin, ce challenge consistant à récolter le plus de likes possibles sur les réseaux sociaux se poursuit jusqu'au 31 juillet.

Initié pour valoriser davantage les artistes congolais et leur offrir les conditions optimales pour rencontrer le public, le festival "Ponton miziki" est un grand rendez-vous culturel avec des concerts 100% live. Comme l'année dernière lors de la première édition, c'est à la Côte sauvage de Pointe-Noire que se déroulera la deuxième. Le site abritera les scènes et le village du festival qui accueilleront des artistes locaux, nationaux et internationaux ainsi que des artisans pour une exposition des produits made in Congo.

Pour le challenge "Ponton miziki" lancé en faveur des jeunes artistes chanteurs et rappeurs congolais, selon les informations fournies par l'IFC, les intéressés doivent réaliser une vidéo en posant leur voix (chant/ rap) sur le jingle du festival, poster cette vidéo sur leurs réseaux sociaux avec le hashtag #ChallengePontonMiziki et en identifiant la page de "Ponton miziki", et récolter le plus de likes possibles. Les lauréats se produiront en live à la deuxième édition de ce rendez-vous culturel. Un défi ultime qu'ils pourront relever grâce à leur talent et leur énergie devant leur permettre de faire vibrer les foules lors de ce festival qui se veut époustouflant cette année, a souligné Gaëlle Metelus, directrice de l'IFC Pointe-Noire et du comité d'organisation de l'évenement, le 22 juin dernier, lors de la conférence de presse annonçant sa tenue du 6 au 8 septembre .

En effet, pour sa deuxième édition, "Ponton miziki" a innové. L'événement aura la particularité d'avoir deux scènes au lieu d'une seule (une scène pour les artistes confirmés et professionnels et une autre pour les jeunes artistes) et de s'étaler sur trois jours au lieu de deux comme l'année dernière, d'accueillir plus d'artistes qu'à la première édition et d'être assez urbain avec, entre autres, cinq DJ set. Vingt-quatre concerts lives sont prévus avec une programmation permettant de montrer la diversité artistique qui existe en Afrique et dans sa diaspora, a indiqué Gaëlle Metelus.

Ces innovations ainsi que le choix des artistes ont été faits en tenant compte également des retours du public, des artistes, des internautes sur la première édition qui, par ailleurs, s'est avérée une réussite pour un coup d'essai. Si l'année dernière le festival a pu toucher plus de 2000 personnes, cette année il entend atteindre un nombre plus important avec des icônes de la musique de divers pays et genres musicaux comme Jessy B, Teddy Benzo, Nestellia Forest, Trésor B, Serge Beynaud, Blick Bassy, MPR, Diesel Gucci, Kozar et Flatt Boy, Emilio Lacass et bien d'autres.