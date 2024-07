Congo-Brazzaville: Des affaires de trafic d'ivoires vont être jugées à Brazzaville et à Dolisie

Des instances judiciaires dans les deux villes vont statuer respectivement, le 4 et le 5 juillet, sur les audiences de quatre Congolais soupçonnés d'être impliqués dans le trafic des ivoires d'éléphants, une espèce intégralement protégée.

Le trafic des ivoires ou de tout autre produit faunique contribue à la réduction des efforts du gouvernement qui oeuvre activement et sans relâche pour la protection des espèces animales. La disparition des espèces comme l'éléphant, la panthère, etc., constituera une perte énorme pour le pays. Conscient de ce fait, le Congo reste vigilant et sanctionne ceux qui entravent la loi en matière de protection de la faune sauvage.

A Brazzaville, l'affaire implique un Congolais pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation d'une pointe d'ivoire sectionnée en six morceaux, représentant un éléphant tué. Ce dernier a été interpellé le 10 octobre à Poto-Poto, troisième arrondissement de Brazzaville. Le présumé trafiquant aurait transporté cette pointe d'ivoire du district de Mbomo, dans le département de la Cuvette Ouest, jusqu'à Brazzaville pour la vendre. L'audience portant sur cette affaire est prévue ce 4 juillet, au tribunal de grande instance de Brazzaville.

Le tribunal de grande instance de Dolisie accueillera, pour sa part, le 5 juillet, la seconde audience qui porte sur une affaire impliquant trois Congolais, interpellés avec deux pointes d'ivoire, le 30 janvier dernier sur place. Ils sont poursuivis pour les délits de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d'un éléphant.

Les interpellations de ces quatre présumés délinquants fauniques avaient été conjointement réalisées par les éléments de la gendarmerie nationale et des eaux et forêts, appuyés techniquement par le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Ces prévenus risquent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme maximum assortis d'une amende dont le plafond est de cinq millions FCFA chacun, suivant la loi.

Au Congo comme ailleurs dans le monde, les ivoires sont des trophées provenant d'une espèce animale intégralement protégée par la loi 37- 2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées. Cette loi congolaise stipule en son article 27 que « l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces animales intégralement protégées, ainsi que leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ».