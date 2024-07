Soudan: Tirik - Sans la bravure des forces armées, le Soudan aurait été dirigé depuis l'étranger

Kassala — Le chef suprême des tribus Hadandawa, chef de la Résistance populaire à Kassala, président du Conseil Tribal suprême des Beja et des Mairies indépendantes, Mohamed Al-Amin Tirik a salué la fermeté des forces armées disant qu'elles méritaient des éloges et de l'appréciation et qu'elles étaient capables, grâce à leur fermeté, de déjouer le complot dès le premier jour.

Lors de son discours aux habitants de personnels mobilisés de l'État fédéré du Nord, Tirik a exigé certains chroniqueurs et journalistes qu'ils restent honnêtes et qu'ils n'insultent pas intentionnellement les forces armées et leurs dirigeants , les appelant à prendre les armes et à combattre aux côtés des forces armées alors qu'ils combattent sur plusieurs fronts et ont remporté de grandes victoires, citant sa détermination sur divers fronts de bataille.

Il a noté que les batailles sont de nature volatile, avec victoire et défaite, et cela ne signifie pas annuler toutes les accomplissements réalisés par les forces armées. Il a ajouté que grâce à la patience, au leadership avisé et à la fermeté des forces armées, le Soudan est désormais dirigé depuis l'étranger par un gouvernement d'agents et de mercenaires.