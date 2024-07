Algérie: Ghardaïa - Création d'un service de soins oncologiques et de radiothérapie

GHARDAIA — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé, mardi, à Ghardaïa la création d'un service de soins d'oncologie et de traitement par radiothérapie au nouvel hôpital de 240 lits en phase de finition.

S'exprimant en marge de sa visite d'inspection dans la région, accompagné du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, M. Saihi, a souligné qu'une fois cet hôpital de 240 lits entré fonction avant la fin de l'année en cours, la wilaya de Ghardaïa deviendra "un pôle de santé régionale par excellence", grâce au renforcement de ses structures sanitaires par plusieurs spécialités et la prise en charge totale de ses habitants, qui n'auront plus à se déplacer vers le nord pour les soins.

Lors de cette visite, M. Saihi a précisé que cette infrastructure régionale aura également une structure d'oncologie et de traitement par radiothérapie pour la prise en charge des cancéreux de Ghardaia et d'autres wilayas afin de désengorger les centre anticancer des wilayas du nord.

Et d'ajouter qu'une amélioration sensible de la couverture sanitaire a été enregistrée ces dernières années avec la création de nombreux pôles médicaux, tels que ceux d'Adrar, Tindouf, Tamanrasset, Bejaia et Tlemcen, devant être renforcés, prochainement, par le pôle médical de Ghardaïa qui a bénéficié d'un ensemble d'établissements sanitaires à même de contribuer à assurer une meilleure prise en charge des patients.

D'une capacité de 240 lits, le nouvel hôpital de Ghardaïa qui sera doté d'équipement ultra moderne d'imagerie médicale, de diagnostic pour les différents services dans l'optique d'en faire un pôle médical par excellence en mesure d'assurer une multitude de soins et de traitements médicaux pour les habitants de la wilaya et des autres régions limitrophes.

Edifié sur une superficie de 4 ha sur l'axe routier de la nationale une dans la zone dite des sciences près des pôles universitaires, le nouvel hôpital de Ghardaia dont les travaux ont atteint 98% et qui a été inscrit en 2014 pour un coût de plus de 4,5 milliards da, avait connu un retard considérable suite à un désaccord avec des entreprises de réalisation étrangères avant de confier le projet à l'entreprise nationale COSIDER.

Cette infrastructure contribuera inéluctablement au développement de services médicaux de proximité et à l'amélioration de la qualité des soins et des conditions d'accueil et de prise en charge des citoyens, signale-t-on.

Au terme de sa visite, le ministre de la Santé qui a inspecté le chantier de construction d'une polyclinique à Bouhraoua quartier périphérique sur les hauteurs de Ghardaïa, a souligné l'utilité de rapprocher les structures de santé des habitants pour faciliter la prise en charge et l'accès des soins de qualité notamment pour la mère et l'enfant.