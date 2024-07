Maroc: Rehamna - Des lauréats surmontent leur handicap pour obtenir d'excellents résultats au baccalauréat

Benguérir (province de Rehamna) - Grâce à leur volonté et leur persévérance exceptionnelles, huit personnes sourdes-muettes dans la province de Rehamna ont brillamment réussi aux épreuves du baccalauréat au titre de l'année scolaire 2023/2024.

Cette performance remarquable de ces jeunes à besoins spécifiques illustre parfaitement comment la forte détermination ouvre la voie vers l'excellence.

Au coeur de ce succès éclatant, un profond sentiment de fierté et une immense gratitude se font ressentir parmi les familles de ces jeunes et tous ceux qui les ont soutenus dans l'atteinte de cet accomplissement spectaculaire. Ces jeunes, âgés de 22 à 24 ans, incarnent à la fois l'espoir et la persévérance. Malgré leur handicap auditif et verbal, ils ont su déployer leur intelligence avec singularité et excellence.

À travers leur réussite, ces lauréats démontrent que le handicap ne constitue nullement un obstacle à l'expression de soi, à l'acquisition de compétences, ou encore à la réalisation de grandes ambitions.

Ce succès et cette détermination à exceller, qui illustrent parfaitement la capacité humaine complexe et immense à relever des défis et à innover, témoignent de la capacité de cette catégorie à s'intégrer et à avoir un impact significatif grâce à son empreinte unique et sa performance dans divers domaines scientifiques, sociaux, économiques et culturels.

En effet, cet exploit exceptionnel n'aurait pas été possible sans les efforts constants et l'accompagnement soutenu de l'Association Rehamna pour les sourds-muets qui, grâce à une étroite collaboration avec les autorités provinciales et diverses institutions et services extérieurs, a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour créer un environnement inclusif et favorable à cette catégorie de personnes, leur permettant ainsi d'atteindre cette excellence éducative.

Approchée par la MAP, Amina Lissaneddine, une jeune étudiante de 23 ans, a partagé son témoignage en langue des signes, avec l'assistance de son accompagnatrice pour la traduction. Faisant partie des lauréats les plus brillants de cette promotion, Amina s'est dite fière de son parcours. Après avoir décroché ses certificats d'études primaires et collégiales en tant que candidate libre, elle a poursuivi son enseignement secondaire au lycée Errazi, grâce au programme de scolarisation des élèves en situation de handicap, mis en oeuvre par l'Entraide Nationale.

Avec une moyenne de 15,23 au baccalauréat cette année, Amina a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers l'équipe enseignante et administrative du lycée, ainsi qu'aux accompagnatrices pour leurs efforts remarquables en vue de faciliter la communication entre elle, ses camarades et ses enseignants.

Il en va de même pour les autres lauréats dont les moyennes générales oscillent entre 12,15 et 15,98. Ces résultats incarnent la capacité de ces jeunes à transformer la différence en force et les défis en succès. Cette performance est le fruit notamment de l'engagement des acteurs concernés envers cette catégorie de personnes dont la situation spécifique requiert l'intensification des efforts de soutien, l'ouverture de nouvelles perspectives et la diversification des parcours possibles.