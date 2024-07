Ile Maurice: L'univers immobilier de Gopee

Le calme d'Ehsan Juman a eu le dessus sur les provocations de Phokeer mardi dernier. Le député travailliste a pu extraire des informations cruciales et troublantes sur les affaires d'Avinash Gopee avec l'Etat.

Avant même qu'Ehsan Juman ne pose sa question le 25 juin au ministre Sunil Bholah qui répondait pour le ministre des Finances, absent du pays, afin d'obtenir des détails sur les emplacements loués par la Financial Services Commission (FSC), le speaker le mettait en garde : «MP Juman! I think this time you will need my guidance.» Il faut savoir que Sooroojdev Phokeer voulait offrir sa «guidance» au même député lors d'une précédente question concernant le manque de devises étrangères dans le pays mais Juman lui avait opposé un «I don't need your guidance».

Toujours est-il que l'on apprenait du ministre Bholah que l'heureux propriétaire qui a obtenu le contrat de la FSC est PSH Investment Ltd qui loue «quatre à cinq étages» au 7 Exchange Square Building à Ébène et que le prix de la location est de Rs 4 655 150 mensuellement. Cela fait beaucoup d'argent pour PSH Investment Ltd qui est la propriété de nul autre que Vinash dit Avinash Gopee, un proche de Lakwizinn et qui préside, et siège sur, différents conseils d'administration d'institutions publiques. Ehsan Juman se préparait à poser sa première question supplémentaire, et courtois, lançait : «Merci, M. le président...» quand Phokeer, sentant le danger venir s'écria : «No, I have not given you the floor! No 'thank you'! Why 'thank you' for nothing?» Et de retenter sa nouvelle technique pour interrompre et déstabiliser le député : «Let me give you my guidance this time. Now you need my guidance.» Et quel est son conseil ?

%

Le speaker se trompe

«My guidance to you, hon. Member, is that this Minister is not the substantive Minister of Finance. So, you only have the right to put questions relating to what he answered, what he replied, and relating to your question put on the Order Paper.» Phokeer n'invoque aucun standing order. En fait, on n'interdit jamais de poser des questions supplémentaires à un ministre remplaçant qui répondait parfois autant que faire se peut. Phokeer vient d'inaugurer une nouvelle procédure. Cependant, le plus grave, c'est que Phokeer, tenant sans doute à tout prix à bloquer les informations sur cette question embarrassante, s'est planté misérablement en affirmant que Bholah n'est pas le ministre de tutelle de la FSC ! La protestation de Juman n'aura aucun effet, Phokeer insistant : «What are you talking about?... No question! You always want to have the last word. No question for you! We move on to the next question!»

Ehsan Juman n'en démord pas et lors de la question suivante, il intervient poliment. Mais on sent une ironie : «Sir, on a point of explanation, please. Mr Speaker, Sir, with regard to the advice you gave regarding the Minister, he is the substantive Minister. FSC falls under his purview.» Tout en ajoutant tout aussi respectueusement et innocemment : «So, I do not understand your guidance.» Et Phokeer qui, entre-temps, a sûrement été informé de sa bévue, tout penaud mais ferme quand même, ne voulant pas perdre la face : «Okay!... Bon, si la FSC tombe sous le ministère de Bholah, votre question devra toutefois être en lien avec la question principale.» Tout en concluant solennellement avec un air de victoire :«This is my guidance.»

C'est ainsi que l'on apprendra que le bâtiment 7 Exchange Square appartenant à M. Gopee a été loué à la FSC depuis janvier et le paiement mensuel de la location de Rs 4,6 M est effectué mais que le bâtiment demeure inoccupé après six mois. Pourquoi ? On comprend vaguement que les bureaux loués à Rs 4,6 M par mois sont vides et qu'il faudra attendre que la FSC y aménage les meubles ainsi que les équipements.

SBM aussi

La SBM loue ou a acquis elle aussi plusieurs étages d'un bâtiment des Gopee à Ébène. Un vaste mouvement d'employés est en cours de la SBM Tower à Port-Louis vers Ébène. On parle d'un projet tout aussi vaste de rénovation de la SBM Tower. Que la rénovation soit justifiée ou pas, ce qui est certain c'est que ce soient les Gopee qui gagnent à tous les coups. Quel est son secret ? avons-nous demandé à une source très fiable. Sa réponse : «Demandez plutôt qui sont derrière les Gopee.»

Parking à Rs 5,4 millions

Si la FSC n'a pas émis de communiqué après avoir offert le contrat de location de quatre ou cinq étages au bâtiment appartenant aux Gopee, en revanche elle en avait émis un le 18 octobre 2021 concernant des espaces parking loués Ébène CarPark Ltd pour le prix de Rs 5 425 200 annuellement. On ne sait pas qui est derrière cette compagnie.

Et l'EDB aussi

On apprenait le 20 juin 2023 (B /754) que l'Economic Development Board (EDB) est aussi client de PSH Investment Ltd des Gopee. Les espaces bureaux de 5 000 mètres carrés sont payés Rs 3,59 m par mois. Mais contrairement aux locaux loués par la même PSH Investment Ltd à la FSC, ceux loués à l'EDB sont «fully fitted» et incluent des parkings et les frais de syndic.