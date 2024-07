Ile Maurice: Neena Ramdenee pressentie pour être candidate au no 10

Linion Moris a porté son choix sur Neena Ramdenee pour représenter le parti à l'éventuelle élection de remplacement dans la circonscription de Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est (no 10).

Doohita (Neena) Rye Ramdenee est docteure en pharmacie, diplômée de l'université Louis Pasteur de Strasbourg et détentrice d'un MBA International Paris de la Sorbonne et Dauphine. Elle était propriétaire et gérante d'une pharmacie pendant 25 ans à La Réunion. Neena Ramdenee est la fille de l'ancien magistrat Roheet Ramdenee. Cette mère de deux enfants adultes est active au sein de plusieurs organisations non gouvernementales dont la Society for Aid to Children Inoperable in Mauritius (SACIM), qui vient de fêter ses 57 ans. Elle en a assuré la présidence pendant cinq ans et est actuellement vice-présidente de la SACIM.

Elle s'est lancée en politique en 2017 et est membre de Linon Moris et vice-présidente de Linion Pep Morisien. Elle était anciennement secrétaire générale du Mouvement Patriotique.