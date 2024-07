Congo-Kinshasa: Titre - Quelle politique économique pour que le pays améliore sa position au niveau de l'économie mondiale?

Selon les experts, la RDC avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et ses innombrables minerais et métaux précieux dispose d'un potentiel énorme pour devenir l'un des principaux pays exportateurs du continent et un moteur de la croissance africaine

Et depuis des décennies, le commerce extérieur reste dominé par le secteur minier au détriment du secteur agricole, depuis l'indépendance jusqu'autour des années 80, le commerce extérieur s'est essentiellement focalisé sur l'exportation des produits miniers notamment le cuivre.

De 2015 à 2020, les minerais tels que le cobalt, le cuivre et leurs sous-produits ont représenté ensemble 95 % des exportations totales.

Pour diversifier son économie et améliorer sa position au niveau de l'économie mondiale, la RDC membre de la Zlecaf (Zone de libre-échange économique africaine) a adhéré à plusieurs communautés régionales et sous-régionales notamment East Africain Community), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)

Cependant bon nombre d'observateurs estiment que malgré l'adhésion de la RDC à toutes ces organisations régionales et sous régionales, les échanges commerciaux de la RDC et les autres pays n'ont pas amélioré les conditions de vie des populations et malgré les différents programmes de développement initiés avec l'appui des institutions financières, le commerce interne peine à connaître un véritable essor.

Quel est l'état des lieux du commerce extérieur en RDC, 64 après l'indépendance ? Que faire pour renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et les autres pays et aussi promouvoir le commerce interne ?