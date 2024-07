Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des déplacés fuyant des affrontements entre FARDC et M23 affluent vers Lubero-centre

Des milliers de déplacés qui fuient les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la région, continuent d'affluer dans la commune rurale à Lubero-centre, chef-lieu du territoire de Lubero au Nord-Kivu. Ils sont dépourvus de tout et affirment « vivre un calvaire ».

Ces déplacés, en majorité des femmes et enfants, fuient Kanyabayonga, Kirumba et Kayina sous occupation du M23. Beaucoup d'entre eux affirment avoir parcouru entre 100 et 135 Kilomètres à pied, avant d'atteindre Lubero-Centre.

« Nous avons fui Kanyabayonga jusqu'à Kirumba, ils nous suivent à Kirumba mais nous venons à Lubero. On se repose ici, mais nous allons mourir de faim. Nous demandons une assistance en nourritures et médicaments.......Nous avons marché de Kirumba jusqu'à Lubero. J'ai quatre enfants, sans eau et nourriture, nous avons vécu une grande souffrance sur notre chemin......Avec les enfants, nous souffrons beaucoup depuis le début de cette guerre. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution pour que chacun retourne dans son milieu d'origine », témoigne une déplacée.

A Lubero-centre, ces déplacés passent la nuit soit dans des écoles soit dans à la belle étoile.

Plusieurs humanitaires ont déjà quitté le territoire de Lubero, à la suite de l'insécurité et de la crainte des dangers de la désinformation.