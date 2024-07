Afrique Centrale: He Pépécy Ogouliguendé à la Conférence sous-régionale à Sao Tomé

L'honorable Pépécy Ogouliguendé, Députée à l'Assemblée nationale de la transition gabonaise, a participé à la Conférence sous-régionale sur les changements anticonstitutionnels de Gouvernement en Afrique Centrale. C'était du 1 au 2 juillet 2024, à Sao Tomé. Cette conférence a été ouverte par Patrice Emery Trovoada, Premier Ministre Santoméen. C'était en présence de Abdou Abarry, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA. « Cadres normatifs et politiques pour prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement et une meilleure gestion des transitions en Afrique centrale » a été la thématique retenue à cet effet.

La question des changements anticonstitutionnels de régimes en Afrique Centrale se pose avec insistance et préoccupe autant les membres de la CEEAC que les populations des pays de l'Afrique centrale.

Il faut trouver des solutions pour mettre fin à cette pratique préoccupante. Une conférence régionale sur le thème : « cadres normatifs et politiques pour prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement et une meilleure gestion des transitions en Afrique centrale » a été organisée à cet effet. Député à l'Assemblée nationale de la transition du Gabon, l'Honorable Pepecy Ogouliguendé a pris part à cette grande rencontre à Sao Tomé et Principe.

La conférence, qui a eu lieu les deux jours durant, a permis de discuter des contextes et des causes profondes de ce phénomène récurrent sur le continent africain. Aussi, a t-elle permis d'explorer les possibilités, pour la CEEAC de faire face de manière durable au phénomène récurrent sur le continent. Les expériences d'autres régions ont été mobilisées, y compris celle de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette optique, tous les instruments de la gouvernance démocratique et les dispositifs relatifs aux processus de transition sont passés en revue.

Ayant pris une part active à cette conférence, la députée gabonaise a tenu à remercier et rendre hommage au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'inclusion des Femmes, jeunes et de la Société Civile.