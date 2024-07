Congo-Brazzaville: Reggae - Le groupe Conquering Lions en concert le 15 août à Kinkala

Bientôt Kinkala sera une terre des lions. La population de cette ville va rugir de plaisir au plus près des lions conquérants. Cette meute de lions dite Conquering Lions va livrer un concert indépendance day, le 15 août, à Kinkala sur l'espace incroyable de Matsoua.

Dans quelques jours, tous les regards seront braqués sur le groupe Conquering Lions, des yeux qui s'apprêtent à être témoins du plus grand spectacle de reggae jamais organisé à Kinkala dans le département du Pool.

En effet, pendant cette journée si spéciale et mémorable de fête nationale, la population de Kinkala va célébrer l'indépendance du pays avec des animations de quartiers, des restitutions d'histoires et un défilé. L'attraction principale sera le concert du groupe Conquering Lions, un moment bien attendu par tous.

Comme à son habitude et durant deux heures de concert voire plus, le groupe Conquering Lions va exploiter chaque recoin de la scène et chacune de ses ressources. Il livrera alors une prestation inoubliable durant laquelle ses plus beaux morceaux seront interprétés, à l'instar de Kimpa Vita ou encore Gâna Mbongo.

Ce groupe continue à impressionner de nombreux mélomanes qui restent sans voix quant aux prestations impeccablement chorégraphiées et toujours spectaculaires qu'il leur offre. Annoncé comme le plus grand concert gratuit et à l'extérieur pendant cette journée féerique, de nombreuses personnes sont attendues sur la place Matsoua où cet événement a élu domicile. Tout est mis en oeuvre pour que l'évènement soit mémorable.

Pour tout dire, le groupe Conquering Lions n'en finit plus de surprendre. A travers les chansons, les musiciens de ce groupe sont des icônes irréfutables. Ce groupe à la créativité sans limite était en concert il y a quelques mois à La Pyramide de Pointe-Noire. Il reprendra sa route par un concert indépendance day dans le département du Pool, plus précisément à Kinkala, pour permettre à la population de cette localité de célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance du pays en musique.

Notons que les musiciens du groupe Conquering Lions aiment chanter l'amour et la joie de vivre au Congo, mais aussi leur langue natale et la préservation de leur culture. Un groupe authentique à découvrir ou à redécouvrir en concert le 15 août à Kinkala sur la place Matsoua.