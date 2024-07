Afrique: Première conférence Internationale sur la Reforestation et le Reboisement saluée par Nicaise Moulombi

Au Congo Brazzaville se tient la Première conférence Internationale sur la Reforestation et le Reboisement du 2 au 5 Juillet 2024. Nicaise Moulombi, Président Exécutif du ROSCEVAC et Membre du Comité d'orientation de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) prend part à cette rencontre qui traite de la question de la protection de l'environnement.

Le Président Exécutif du ROSCEVAC et Membre du Comité d'orientation de l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), Nicaise Moulombi prend une part active à la Première conférence Internationale sur la Reforestation et le Reboisement. Sa présentation porte sur "La lutte contre les effets néfastes liés aux changements climatiques est une question primordiale pour les communautés locale, nationale et internationale".

Dans son exposé, l'expert des questions environnementales a soutenu que "la tenue de la présente Conférence internationale est une occasion unique de procéder à une analyse exhaustive et sans complaisance des thématiques d'afforestation et de reboisement, et de ressortir les leviers d'action concrètes pour agir efficacement en vue d'amplifier les résultats et l'impact sur les communautés impactées".

Il n'a pas manqué de souligner que la déclaration mondiale sur l'afforestation et le reboisement attendue à l'issue de cette Conférence constitue une source d'inspiration à la communauté internationale, et une base vers la concrétisation d'un Pacte international relatif à l'afforestation et le reboisement.

Nicaise Moulombi apprécie à sa juste valeur, la tenue de cette première conférence internationale qui pour lui, doit permettre de réaffirmer l'engagement de la communauté internationale et d'assurer aux populations des pays vulnérables, la jouissance du droit à la justice climatique. "Nous soutenons les efforts de la communauté mondiale à accroître sa part de financements et à développer une coopération et une solidarité au service des populations" lance t-il tout en ayant foi que sa doléance est prise en compte par les décideurs.