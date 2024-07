Angola: Des soupçons de fraude entraînent l'annulation des examens de 9ème classe à Huambo

Huambo (Angola) — Les examens de 9ème année ont été annulés mercredi par le Bureau de l'Éducation de la province de Huambo, suite à des soupçons de fraude dans le traitement des relevés de la série B, a appris l'Angop.

Se confiant à la presse, le directeur du Bureau de l'Éducation de la province de Huambo, Mário Rodrigues, a déclaré que la fraude avait été détectée lors des épreuves écrites de l'année scolaire 2023/2024, à l'école Chivemba, dans la municipalité de Chicala-Cholohanga.

Il a informé que l'institution a pris connaissance des plaintes et a décidé, pour cette raison, d'annuler les tests de la série B, y compris ceux déjà effectués depuis le 1er juin.

La mesure concernait les élèves de 9e année de six des 11 municipalités de cette province, notamment Chicala-Cholohanga (point de fuite), Caála, Huambo, Londuimbali, Longonjo et Ucuma.

Mário Rodrigues a dit que, malgré la situation, le Bureau de l'Éducation continue de créer les conditions pour que les examens prévus jeudi et vendredi se déroulent sans problème, tant dans les municipalités de série B que dans celles de série A (Bailundo, Cachiungo, Chinjenje, Ecunha et Mungo).

Afin d'avoir accès au test préparé, certains élèves de cet établissement d'enseignement ont créé un groupe WhatsApp, appelé « Déjà approuvé », où ils ont élargi les énoncés de biologie et de mathématiques.

%

En plus de ces deux matières, les tests de langue portugaise, anglais, géographie, physique, éducation morale et civique, calligraphie et religion ont été supprimés dans tous les établissements d'enseignement des six municipalités.

Malgré la présomption d'innocence, il existe des "indicateurs forts" de l'implication de la direction de l'école en question, au moment où le processus d'enquête est en cours pour déterminer les véritables auteurs de la fraude, a souligné la source.

« Nous n'avons qu'à regretter cette attitude irresponsable de l'école Chivemba. Des mesures sont prises pour déterminer les contrevenants, les éventuelles fuites d'autres séries préparées pour l'examen», a-t-il souligné.

Mário Rodrigues a exclu « tout défaut » sur la qualité du système d'enseignement/apprentissage dans la province de Huambo, étant donné que le processus s'est déroulé normalement et que l'incident s'est produit seulement en 9e année.

Cependant, il a promis de redoubler d'efforts dans le contrôle du processus enseignement/apprentissage, dans le cadre de la répartition des responsabilités, entre le bureau provincial, les directions municipales, les écoles, les enseignants, les élèves ainsi que les parents et tuteurs.

Le secteur de l'Éducation a inscrit, au cours de l'année scolaire en cours, 842 mille 734 étudiants, soit 21 mille 919 de plus par rapport à la dernière année scolaire (2022/2023), à tous les niveaux.

Parmi ces étudiants inscrits pour la période scolaire 2023/2024, on dénombre 82 mille 877 en initiation, 575 mille 95 en primaire, 122 mille 63 au premier cycle et 62 mille 699 au deuxième cycle, y compris dans l'enseignement primaire et les instituts polytechniques.

Les cours sont dispensés par 14 mille 636 enseignants, dans 10 mille 121 salles, correspondant à 919 écoles, y compris les écoles privées.