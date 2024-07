Angola: La Carte de l'investissement présente des solutions durables

Luanda — La Carte de l'Investissement Durable de l'Angola, présentée mercredi à Luanda, ouvre des opportunités au secteur privé pour participer à la croissance et au développement socio-économique du pays, a estimé le ministre du Plan, Víctor Guilherme.

Intervenant lors de la présentation de ce document, le gouvernant a souligné que l'instrument met également en évidence certaines solutions d'investissement durable qui existent dans le pays, dans les domaines de l'alimentation et des boissons, de l'éducation, des énergies renouvelables, des infrastructures, du secteur financier et des services.

Il a mentionné que l'élaboration de la carte a pris en compte les principales priorités du Plan de Développement National (PDN/2023-2027), les objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 et définit les objectifs d'une nation plus compétitive et ouverte aux affaires, compte tenu de la viabilité économique et des effets sociaux.

Selon le ministre, cet instrument facilite les choix et la prise de décision pour les investisseurs privés, intégrant la perspective de réaliser les priorités du Gouvernement.

L'élaboration de ce document, a-t-il rappelé, est le résultat d'un ensemble d'actions qui ont inclus la participation effective de représentants de différents départements ministériels, d'entités du secteur privé, de représentations diplomatiques, de partenaires au développement, du monde académique et de la société civile.

Il a souligné que la carte montre un pays plus ouvert aux affaires et aux investissements directs étrangers, en raison de l'amélioration croissante de l'environnement des affaires et des conditions de plus en plus favorables pour réaliser des investissements.

Le ministre a réitéré que le pays suit la voie de la diversification économique, en donnant la priorité à la sécurité alimentaire, à la formation et à la valorisation du capital humain.

Il considère le secteur privé comme le moteur du développement, de la création d'emplois, de services de qualité, de l'innovation et de la création de richesses.

La Carte de l'investissement durable en Angola (SDG Investor Map) est un document qui identifie les domaines qui offrent des opportunités commerciales et qui peuvent promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) dans le pays.

La carte a été préparée en partenariat entre le ministère du Plan, l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).