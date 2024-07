Burkina Faso: Lutte contre la désinformation - Une vingtaine de journalistes outillés

Africheck a organisé une formation sur la lutte contre la désinformation au profit d'une vingtaine de journalistes, les 25 et 26 juin 2024, à Ouagadougou.

Africheck s'est inscrit dans une dynamique d'aider les hommes de médias à lutter contre la désinformation. Dans ce sens, il a initié une session de formation les 25 et 26 juin 2024, à Ouagadougou au profit d'une vingtaine de journaliste. Cette activité a permis d'outiller et de renforcer les capacités des professionnels de médias sur les notions et outils du fact-cheching et manière de traquer les fausses informations.

Durant deux jours, les participants à cette formation ont appris ce que c'est que le fact-checking, les outils de vérification de photos et les concepts, enjeux ainsi que les effets néfastes liés à la désinformation. En plus, les principes d'éthique journalistique face à la désinformation, la réglementation des médias sociaux et sa législation ainsi que les stratégies de communication efficace pour contrer la désinformation ont fait également l'objet d'échanges au cours des travaux.

Selon Donis Ayivi, consultant à Africheck, il s'agit de renforcer les capacités des journalistes sur les outils de vérification des fausses informations sur les réseaux. Se réjouissant de la tenue de cette activité, il a fait savoir que cela leur permettra de ne pas être porteurs ou diffuseurs de fake news. « Depuis un moment, on constate une prolifération de ces fake news dans notre pays. Donc, dans la philosophie de Africheck, nous voulons renforcer la capacité de ceux qui sont à la mallette de l'information, c'est-à-dire les journalistes, les blogueurs pour que lorsqu'il y a ces informations, qu'ils sachent les habitudes à adopter et les outils à mobiliser », a-t-il indiqué.

%

A l'issue de la formation, les participants ont reçu des attestations et ont exprimé leur joie d'avoir pris part à cette activité. C'est le cas de Gustave Konaté, collaborateur aux Éditions Sidwaya qui dit avoir renforcé ses connaissances sur le fact-checking. « Cette formation est une compétence de plus que j'ai pu acquérir. Dans ce contexte actuel, il faudrait détecter des fausses informations », s'est-il exprimé.

Le président de FasoChek association, Wendlassida Isidore Bouda, a salué les initiateurs de cette activité dans la mesure où elle va renforcer les capacités des professionnels de médias sur les notions et outils du fact-checking. « Nous sommes dans un environnement où nous avons beaucoup de personnes qui diffusent des contenus sur les réseaux sociaux notamment des contenus qui ne sont pas forcément vrais. Ce que nous suggérons, c'est véritablement de faire attention, d'avoir d'abord l'assurance que ce que nous partageons est authentique », a-t-il laissé entendre.

A noter que Africheck est une plateforme de vérification des informations en Afrique. Elle accompagne les acteurs de médias afin que l'information diffusée soit réelle, crédible et fiable.