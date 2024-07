Afrique du Sud: Avec la nomination de Ronald Lamola, l'ANC garde la main sur les relations internationales

En Afrique du Sud, les 32 nouveaux ministres du gouvernement d'union nationale ont prêté serment ce mercredi 3 juillet lors d'une cérémonie au Cap. Ils seront épaulés par 43 ministres délégués. Un nouveau et jeune ministre prend son poste : Ronald Lamola, précédemment ministre de la Justice.

En Afrique du Sud, cette administration pléthorique doit pouvoir contenter les neuf partis qui participent à ce gouvernement de coalition. Le Congrès national africain garde la main sur un ministère d'importance : les relations internationales. Le nouveau ministre des Affaires étrangères est connu des Sud-Africains et des diplomates puisqu'il s'est récemment illustré sur la scène internationale. Le visage de Ronald Lamola a fait le tour du monde quand il s'est rendu à la Cour internationale de Justice pour porter les accusations de génocide à Gaza contre Israël. Il était ministre de la Justice et accompagnait la ministre des Affaires étrangères, qu'il remplace aujourd'hui.

Ronald Lamola devrait suivre ses pas. Cet homme de 40 ans est un pur produit de l'ANC. Il était vice-président de la branche jeunesse du parti. Il siégeait donc au sous-comité aux Affaires étrangères et devrait défendre la ligne du parti : soutien à la cause palestinienne, au peuple sahraoui, amitiés avec Cuba, Pékin et Moscou, tout en entretenant de bonnes relations avec les États-Unis ou l'Ukraine.

Son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba a d'ailleurs salué sa nomination sur X. On sait que l'Ukraine cherche des soutiens sur le continent et que l'Afrique du Sud avait tendance à pencher du côté russe au début de la guerre. Mais l'Afrique du Sud défend sa position de non-alignée et se plaît à parler à tout le monde. Ce dialogue sera notamment nécessaire pour l'organisation du G20 en Afrique du Sud à la fin de l'année 2025.