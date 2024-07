Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Juillet 2024

Sénégal : Hydrocarbures - Le pays intègre officiellement le cercle restreint du pays exportateurs de pétrole

Le Sénégal vient d’intégrer officiellement l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), quelques semaines après l’annonce de l’extraction des premiers barils de pétrole par une société étrangère dans le champ de Sangomar (Projet Sangomar), rapporte le Soleil. Selon la source, l’intégration a été officialisée, ce lundi 1er juillet, à Vienne, en Autriche, à l’issue d’une rencontre entre le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines Biram Souleye Diop et le Secrétaire général de l’Opep, Haitham AlGhais, au siège de l’organisation.« Désormais dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole, M. le Ministre s’est réjoui des échanges portant sur les enjeux qu’offre cette nouvelle opportunité notamment sur le potentiel à stimuler la croissance économique et à créer de l’emploi », lit-on dans une note du Ministère, qui relève, en outre, que M. AlGhais a affirmé que l’Opep soutient et encourage les producteurs de pétrole africains à développer pleinement leurs ressources naturelles. L’Opep est une entité intergouvernementale de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concession. ( Source : Adakar.com)

%

Niger : Soutien au secteur de la sécurité alimentaire - La Banque mondiale annonce un milliard de dollars

Le Premier ministre, ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahamane Lamine Zeine, a rencontré, dans la matinée de ce mercredi 03 juillet 2024, une délégation de la Banque Mondiale conduite par M. Han Fraeters, représentant de ladite institution au Niger, qui a annoncé la disponibilité d’un milliard de dollars que son institution entend injecter en 12 ans dans le secteur de la sécurité alimentaire au Niger. Lors de cette rencontre, le Premier Ministre nigérien et la délégation ont eu à faire le tour des actualités de la relation entre le Gouvernement du Niger et la Banque Mondiale.« Évidemment on a fait le point sur l’approbation par le conseil d’administration du grand projet pour la sécurité alimentaire au Niger d’un montant d’un milliard de dollars sur 12 ans », a indiqué le M. Han à l’issue de la rencontre. (Source : Anp)

Tchad : Soupçons de bien mal acquis- Le président Déby visé par une enquête en France

Une enquête préliminaire a été ouverte en France pour des soupçons de bien mal acquis visant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Une source proche du dossier a pu confirmer mardi 2 juillet à Rfi ces investigations concernant les dépenses vestimentaires de la présidence de la République tchadienne.Fin 2023, une enquête de Mediapart faisait état de dépenses s'élevant à plus de 900 000 euros pour l'achat de costumes, de chemises et de vêtements de luxe. Mediapart révélait « des versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business, enregistrée à Ndjamena et disposant d'un compte au sein de la Banque commerciale du Chari (BCC) ». L'enquête préliminaire a été ouverte dès le mois de janvier par le parquet national financier, pour détournement de fonds publics et recels. Le premier virement suspect aurait été réalisé par Mahamat Idriss Déby Itno début décembre 2021 et le second le 4 mai 2023.( Source : Rfi)

Afrique du Sud : Eliminatoires de la CAN 2025- Le tirage prévu ce jeudi 04 juillet à Johannesburg

La CAN 2025 de football se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.Les équipes participantes sont réparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement Fifa. Voici la répartition des équipes dans chaque chapeau. (Source : abidjan.net)

Mauritanie : Présidentielle - Trois morts dans le sud du pays

En Mauritanie, alors que la réélection du président sortant Mohamed Ould Ghazouani est contestée par une partie de l’opposition, on apprend la mort de trois personnes dans le sud du pays. C’était dans la nuit de lundi à mardi après qu'elles ont été arrêtées à la suite d'actes de pillage, selon le ministère de l'Intérieur. Selon le confrère, les faits ont eu lieu dans la ville de Kaedi, dans la vallée du fleuve Sénégal. Dans la nuit de lundi à mardi, affirme le ministère de l’intérieur, des actes de pillages et de vandalisme ont conduit les forces de l’ordre à interpeller et placer en détention un certain nombre de personnes, du fait « de l’heure tardive et du nombre élevé de manifestants ». Deux d’entre eux sont décédés en détention, le troisième plus tard à l’hôpital, expliquent encore les autorités dans ce communiqué, sans plus de détails sur l’origine des décès. Enfin, deux membres des forces de sécurité ont été gravement blessés, selon le ministère de l’intérieur qui promet une « enquête transparente » pour établir la cause de ces morts. ( Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Sara 2025 - Le pays et la Chine renforcent leurs liens de coopération dans le domaine agricole

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, s’est entretenu, le mardi 2 juillet 2024 à Abidjan Plateau, avec Wu Jie, ambassadeur de la Chine en Côte d’Ivoire. Au menu des échanges, la coopération sino-ivoirienne dans le domaine agricole et principalement l’organisation de la 7ème édition Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (Sara)qui se déroulera du 23 mai au 1er juin 2025, au Parc des expositions d’Abidjan. Pour le ministre d’Etat, la présence de la Chine à cet évènement offrira aux participants et visiteurs l’opportunité de découvrir la richesse et la diversité de l’agriculture chinoise, tout en favorisant les échanges commerciaux et la promotion des investissements dans le secteur agricole entre Abidjan et Pékin. La Chine a été choisie en reconnaissance des relations qui unissent notre pays à cette puissance économique mondiale ainsi que pour la qualité de la coopération bilatérale dans le domaine agricole. (Source : Cicg)

Gabon : Perturbation électrique à Libreville - Rétablissement complet après incident sur le Ric

La Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG), responsable de la distribution électrique dans la capitale gabonaise, informe via un communiqué que tous les clients impactés par l'incident survenu sur la ligne électrique 90 kV Bisségué-Owendo ont été réalimentés ce mercredi 03 juillet 202 à 13h30.La SEEG indique que l'incident a nécessité des opérations de réparation et de maintenance intensives pour rétablir la stabilité du réseau. A cette heure, 36 départs HTA sur 47 sont alimentés, avec des efforts continus pour rétablir totalement la fourniture en électricité dans les zones affectées. La société exprime ses regrets pour les désagréments causés à sa clientèle et assure poursuivre les efforts pour éviter de nouvelles interruptions similaires à l'avenir. Les autorités locales et la SEEG restent mobilisées pour assurer une fourniture stable et continue d'électricité à Libreville et ses environs. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Développement du monde rural - Le Fida renforce sa collaboration avec le Burkina Faso

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu en audience ce 1er juillet 2024, Guoqi Wu, Vice-Président associé du Département des services institutionnels du Fonds international de développement agricole (FIDA), accompagné d’une forte délégation. Les échanges ont principalement porté sur la coopération entre le FIDA et l’État burkinabè, ainsi que sur l’ouverture d’un bureau de cette institution au Burkina Faso. La collaboration entre le FIDA et le Burkina Faso existe depuis plus de 40 ans. Auparavant basé uniquement à Rome, l’organisation a décidé ces dernières années de se déconcentrer pour mieux servir la cause de l’agriculture dans le monde.Ainsi, après l’ouverture de bureaux régionaux dans certaines parties du monde, l’organisation ouvre un bureau pays au Burkina Faso. (Source : Brukina 24)

Rca : Secteur de la santé - Bangui discute de la livraison de complexes médicaux mobiles russes

Le ministre centrafricain de la Santé a reçu à Bangui une délégation du Centre de la thérapie et de la médecine préventive auprès du ministère russe de la Santé. Outre la fourniture de complexes mobiles, les deux parties ont évoqué la possibilité de mettre en place un centre de télémédecine en Rca. Dans un commentaire pour Sputnik Afrique, le ministre Pierre Somsé a qualifié le résultat de la réunion d' « excellent »: « Nous sommes très satisfaits de l'opportunité qui est proposée. C'est une proposition qui concorde très bien avec nos besoins énormes et qui permettra d'amener les services vers les populations », a-t-il fait valoir. Le Dr Somsé a souligné que l'un des principes du Président de la République consistait à « accélérer la couverture sanitaire universelle »( Source : abangui.com)