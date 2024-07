Algérie: Réunion du gouvernement - Examen d'exposés relatifs à plusieurs secteurs

ALGER — Le gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a examiné plusieurs exposés relatifs à l'économie de la connaissance et les Start-up, la modernisation des systèmes de paiement électronique, l'accueil des membres de la communauté nationale résidant à l'étranger au cours de la saison estivale ainsi qu'à l'organisation du service de contrôle sanitaire aux frontières, selon un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 03 juillet 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi relative à l'économie de la connaissance et les Start-up, qui vise à fixer les principes de base et les règles relatives à ce secteur, au développement de l'écosystème national de l'innovation et l'amélioration des mécanismes d'accompagnement des Start-up et des entreprises innovantes, ainsi que l'encouragement de la recherche et le développement, et la promotion des cadres de coopération entre les différents intervenants, notamment les centres de recherche, les universités et les entreprises économiques.

Et outre le suivi de la mise en œuvre des projets de développement, le Gouvernement a entendu une communication sur la mise en œuvre de la feuille de route relative à la modernisation et au développement des systèmes de paiement électronique, en exécution des instructions de Monsieur le président de la République données lors de la réunion du Conseil des ministres, relatives à la modernisation des systèmes de paiement électronique, et qui portent sur un certain nombre de mesures pratiques visant à assurer la coordination entre les différents secteurs et les institutions concernées par l'encouragement et l'amélioration de l'utilisation du paiement électronique et la facilitation des opérations financières et commerciales.

D'autre part, et dans le cadre du suivi de l'exécution des instructions de Monsieur le président de la République, le Gouvernement a entendu une communication relative à l'accueil des membres de la communauté nationale résidant à l'étranger au niveau des différents postes frontaliers au cours de la saison estivale, qui a permis de passer en revue les différentes mesures prises à cet effet au niveau des postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes, ce qui s'ajoute aux facilitations déjà décidées par Monsieur le président de la République au profit des membres de la communauté nationale résidant à l'étranger lors de l'entrée sur le territoire national.

Enfin, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du Service de contrôle sanitaire aux frontières, qui vise à mettre en place un système efficace de contrôle et d'alerte précoce au niveau des points d'entrée au territoire national, et ce, dans le but de renforcer les mesures de prévention contre la propagation des maladies et des épidémies".