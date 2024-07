Algérie: Décès de l'ambassadeur de Russie en Algérie - Le président de la République présente ses condoléances à son homologue russe

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à son homologue russe, M. Vladimir Poutine, suite au décès de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev.

"Monsieur le président, nous avons appris avec une immense tristesse et une profonde affliction le décès de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, M. Valerian Shuvaev, qui a si bien représenté son pays et a grandement contribué au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays amis", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.

En cette douloureuse épreuve, "j'adresse, en mon nom personnel et au nom du peuple et du Gouvernement algériens, mes sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la Fédération de Russie amie, et, à travers vous, à la famille endeuillée du défunt, vous assurant de notre sympathie et de notre compassion", a poursuivi le président de la République.

"Tout en vous réitérant nos sincères condoléances, veuillez croire, Monsieur le président, en l'expression de notre très haute considération et de notre profond respect", a conclu le président de la République son message.