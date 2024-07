Algérie: Oran - Le pays occupe la première place arabe en incubateurs d'entreprises universitaires

ORAN — L'Algérie occupe la première place arabe en terme du nombre d'incubateurs d'entreprises universitaires avec 118 pépinières au niveau du pays, a souligné, mercredi à Oran, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Mir.

Intervenant lors d'un colloque scientifique sur "les plantes médicinales et aromatiques, réalité et défis", M. Mir a souligné que "l'Algérie occupe, actuellement, la première place arabe en termes d'incubateurs d'entreprises universitaires, soit 117 incubateurs publics et un incubateur numérique".

Ces incubateurs œuvrent à valoriser les résultats de recherche des étudiants sous forme de startups, de micro entreprises, d'entreprises subsidiaires, ou encore de brevets d'invention commercialisables et valorisés, a ajouté le professeur Mir, qui a souligné dans le même contexte que "plus de 200 entreprises subsidiaires ont été créées, ce qui constitue un précédent jamais enregistré dans le secteur de l'enseignement supérieur".

Par ailleurs, nos étudiants ont reçu 500 labels de projets innovants par la Commission nationale d'attribution du Label, ainsi que des projets innovants transformés en startups et entrés en service.

Plus de 2.200 étudiants ont été formés dans le domaine de l'entrepreneuriat dans les 107 centres de développement de l'entrepreneuriat, qui accompagnent les étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat classique (micro-entreprises), selon le même responsable, qui préside le Comité national de coordination du suivi de l'innovation et l'entrepreneuriat universitaire.

Ce colloque, organisé à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, permet de sortir avec des recommandations et les exploiter dans le cadre de la stratégie de préservation de la biodiversité et l'exploitation de ce type de plantes de manière rationnelle, a souligné M. Mir, rappelant que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé, depuis un an, le projet de numérisation de la diversité écologique en Algérie depuis l'université de Tissemsilt.

Quant au directeur de l'Agence thématique de recherche dans la santé et les sciences de la vie, Benarba Bachir, il a souligné que ce colloque est organisé comme l'aboutissement du processus d'évaluation scientifique des projets thématiques de recherche sur les plantes médicinales et aromatiques, annonçant que des accords et des contrats de recherche seront signés pour de tels projets thématiques auxquels ont participé 70 équipes de recherche nationales.

Lors des travaux de ce colloque scientifique, des communications ont été présentées sur "Une étude ethnobotanique analytique de 499 plantes aromatiques et médicinales utilisées dans la wilaya de Tissemsilt", "La biodiversité des plantes médicinales et aromatiques dans la région de Tissemsilt - Résultats préliminaires" , "Utilisations des plantes médicinales et aromatiques dans le cadre de la protection des plantes".

Outre la présentation des projets thématiques de recherche dans ce domaine et le rôle des incubateurs d'entreprises dans l'accompagnement des projets de recherche et l'évaluation de leurs résultats, cette rencontre a été organisée par l'Agence thématique de recherche dans la santé et les sciences de la vie et de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence d'un groupe de chercheurs et de spécialistes des plantes médicinales et aromatiques, ainsi que des partenaires économiques.