Washington, DC: Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu la consultation au titre de l'Article IV[1] et achevé la sixième et dernière revue de l'accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) pour la République Démocratique du Congo. Cette dernière revue a permis un décaissement immédiat de 152,2 millions de DTS (environ 224,7 millions de dollars) pour soutenir les besoins de balance des paiements, portant le total des décaissements à ce jour à 1 066 millions de DTS (environ 1 573,8 millions de dollars).

Depuis la dernière consultation de l'Article IV, l'environnement macroéconomique de la RDC est demeuré difficile, la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays s'étant aggravée. Dans ce contexte, les autorités ont maintenu une politique macroéconomique prudente et progressent dans la mobilisation des recettes domestiques qui demeurent sensibles aux fluctuations des cours internationaux des matières premières. Le maintien du non-recours au financement monétaire, un des ancrages-clés du programme, représente une réalisation significative du programme.

Par ailleurs, la République Démocratique du Congo (RDC) demeure à risque modéré de surendettement extérieur et global. Cependant, les réformes de la gestion des finances publiques ont progressé plus lentement que prévu et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rationaliser l'affectation des recettes aux comptes spéciaux dans le budget et pour renforcer le respect de la chaîne des dépenses et la gestion de trésorerie. L'accumulation des réserves de change a largement dépassé les prévisions, cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaire pour renforcer les cadres de politique monétaire et de taux de change.

La croissance réelle du PIB est estimée à 8,4 % pour 2023, soutenue par la forte croissance du secteur minier. L'inflation est restée élevée, atteignant 23,8 % à la fin de 2023, avant de diminuer progressivement à 21,2 % fin mai 2024. Avec des dépenses plus élevées pour les élections et la sécurité, le déficit budgétaire intérieur de 2023 a dépassé les prévisions et a atteint 1,3 % du PIB, malgré de bonnes performances des recettes au dernier trimestre 2023. Les réserves internationales ont continué de se renforcer, atteignant près de 5,5 milliards de dollars, soit environ deux mois d'importations à la fin de 2023.

Pour la sixième et dernière revue de l'accord FEC, tous les critères de performance quantitatifs ont été respectés, à l'exception du critère de performance sur le solde budgétaire intérieur, qui n'a pas été atteint en raison de dépenses exceptionnelles plus élevées que prévu, principalement pour la sécurité et les élections générales de 2023. Des mesures correctives sont mises en oeuvre pour remédier à ce critère de performance manqué. L'agenda des réformes structurelles progresse, bien qu'à un rythme plus lent que prévu.

Les perspectives économiques demeurent favorables, mais elles sont exposées à des risques significatifs orientés à la baisse. La croissance économique est projetée à 4,7 % en 2024 et à une moyenne de 4,8 % entre 2024 et 2028, soutenue par l'expansion continue des principales mines et une accélération progressive de la croissance du secteur non-extractif. L'inflation devrait rester élevée à 17,2 % en moyenne en 2024 et atteindre 12 % fin décembre 2024, avant de revenir progressivement à l'objectif de 7 % de la Banque Centrale du Congo à moyen terme.

Les pressions fiscales devraient persister, mais de bonnes performances des recettes et des efforts pour contenir les dépenses non prioritaires aideront à réduire le déficit budgétaire intérieur en dessous de 1 % du PIB en 2024 et à moyen terme. Les principaux risques pour les perspectives découlent de l'aggravation des conflits armés dans l'Est, de nouvelles pressions inflationnistes découlant de la volatilité des prix du pétrole et des denrées alimentaires, avec des effets négatifs sur le revenu disponible réel des ménages, d'un ralentissement brusque de la croissance en Chine et d'une intensification des conflits régionaux, y compris la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, ce qui pourrait peser sur les recettes d'exportation et les investissements directs étrangers.

À la conclusion des discussions du Conseil d'administration, M. Okamura, Directeur général adjoint et Président a déclaré :

« La croissance en République démocratique du Congo est restée résiliente, principalement en raison des bons résultats du secteur minier. Les mesures prises par la banque centrale (BCC) pour resserrer l'orientation de la politique monétaire et atténuer les pressions sur le marché des changes ont contribué à un léger relâchement des tensions inflationnistes. Bien que les perspectives de croissance soient généralement favorables, elles risquent d'être révisées à la baisse en raison du conflit armé persistant dans l'est et des tensions inflationnistes que cause la volatilité des prix du pétrole et des denrées alimentaires.

« La République démocratique du Congo a réalisé de grands progrès dans le cadre du programme au titre de la FEC, bien que les résultats obtenus au cours de la sixième revue aient été entravés par la persistance des crises sécuritaire et humanitaire, le dérapage budgétaire et les pressions inflationnistes continues. Il est à noter que cette revue marque le premier achèvement réussi par les autorités d'un programme assorti d'un prêt dans la tranche supérieure de crédit. Ce dernier les a aidées à maintenir la stabilité macroéconomique dans un contexte de multiples chocs externes et intérieurs.

« Le déficit budgétaire intérieur pour 2024 devrait diminuer par rapport à 2023, car la hausse des recettes minières contribuerait à atténuer les pressions exercées par l'augmentation des dépenses et des investissements en matière de sécurité. À moyen terme, une discipline budgétaire soutenue et une évolution progressive vers un cadre budgétaire axé sur les ressources, des réformes ciblées sur le plan de la gestion des finances publiques, y compris la mise en place de contrôles de la chaîne des dépenses, contribueront à réduire la procyclicité des dépenses, à dégager une marge pour l'investissement et les dépenses sociales, à accroître la résilience aux chocs et à renforcer la crédibilité budgétaire.

« En plus de l'engagement de la BCC à resserrer davantage la politique monétaire si nécessaire, les réformes en cours visant à renforcer le cadre de mise en oeuvre de la politique monétaire et la stratégie d'intervention sur le marché des changes sont des étapes cruciales pour améliorer la transmission de la politique monétaire et atténuer les pressions sur le marché des changes. Afin d'accroitre la résilience extérieure, il est essentiel de poursuivre les efforts en vue de constituer des réserves et de veiller à ce que le taux de change continue d'amortir les chocs.

« Il est également crucial de faire avancer les réformes visant à améliorer la gouvernance et la transparence, y compris dans le secteur minier, à renforcer les dispositifs de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à améliorer le climat des affaires, pour soutenir le développement du secteur privé et promouvoir une croissance diversifiée, durable et inclusive. »

Tableau 1. République démocratique du Congo : principaux indicateurs économiques et financiers, 2023-26

2023

2024

2025

2026

Est.

Rapport n°23/434

Proj.

Rapport n°23/434

Proj.

Rapport n°23/434

Proj.

(Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)

PIB et prix

PIB réel

8.4

4.8

4.7

5.6

5.1

5.2

4.5

PIB (industries extractives)

18.2

4.4

5.8

6.4

4.8

4.8

2.9

PIB (hors industries extractives)

3.5

5.0

4.1

5.3

5.3

5.4

5.4

Déflateur du PIB

14.4

13.0

16.2

8.1

9.1

6.4

6.7

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle)

19.9

14.7

17.2

8.5

8.8

7.0

7.0

Indice des prix à la consommation (fin d'année)

23.8

11.6

12.0

7.0

7.0

7.0

7.0

(Variation annuelle en pourcentage de la monnaie au sens large en début de période)

Monnaie et crédit

Avoirs extérieurs nets

20.0

10.7

22.0

13.2

11.3

11.4

8.9

Avoirs intérieurs nets

20.3

10.0

-0.3

2.8

3.4

2.0

2.5

Crédit intérieur

34.1

12.6

7.2

11.0

8.7

9.6

7.5

Monnaie au sens large

40.3

20.7

21.6

16.0

14.7

13.3

11.4

(Pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Situation financière de l'administration centrale

Recettes et dons

14.8

14.9

15.7

14.7

14.2

14.9

14.4

Dépenses

16.5

16.3

17.8

15.8

15.5

15.8

15.5

Solde budgétaire intérieur

-1.3

-0.6

-0.5

-0.4

-0.4

-0.3

-0.4

Investissement et épargne

Épargne nationale brute

9.4

6.8

10.9

9.3

11.7

9.6

11.8

Investissement

15.7

10.8

15.6

12.6

15.3

12.4

15.3

Hors secteur public

12.0

6.0

10.0

8.0

10.0

7.8

10.0

Balance des paiements

Exportations de biens et services

44.3

39.6

43.9

37.2

43.2

35.5

42.3

Importations de biens et services

50.3

45.2

48.5

42.6

47.8

40.3

46.9

Solde des transactions courantes (transferts officiels compris)

-6.2

-4.1

-4.6

-3.2

-3.5

-2.8

-3.5

Solde des transactions courantes (hors transferts officiels)

-7.6

-5.4

-5.1

-4.6

-4.4

-4.1

-4.4

Réserves officielles brutes (en semaines des importations)

9.3

10.4

10.0

11.0

10.0

11.7

10.2

Dette extérieure du secteur public

Service de la dette en pourcentage des recettes publiques

7.7

7.4

6.4

7.3

7.8

7.0

8.0

Sources : autorités congolaises et estimations et projections des services du FMI.

[1] Selon l'Article IV des Statuts du FMI, le FMI mène des discussions bilatérales avec ses membres, généralement chaque année. Une équipe de collaborateurs visite le pays, recueille des informations économiques et financières, et discute avec les responsables des développements économiques et des politiques du pays. De retour au siège, l'équipe prépare un rapport qui sert de base à la discussion par le Conseil d'administration.