Algérie: Remise des clés de milliers de logements et arrêtés d'attribution d'aide au logement rural à l'Est du pays

Constantine — Les clés de milliers de logements de diverses formules et d'arrêtés d'attribution d'aide publique au logement rural à l'Est du pays ont été remises mercredi à travers les wilayas de l'Est du pays à l'occasion du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse.

A Constantine, a été entamée la remise des clés d'un quota de 4.125 logements de diverses formules dont 2.705 de type public locatif et dans les communes d'Ouled Rahmoune, Zighoud Youcef et El Khroub, 1.220 unités promotionnelles aidées à Hamma Bouziane, Didouche Mourad, El Khroub et Zighoud Youcef et 200 logements AADL à l'unité de voisinage n 21 de la circonscription administrative Ali Mendjeli au cours d'une cérémonie présidée par les autorités locales à la maison de la culture Malek Heddad.

A Skikda, les autorités locales ont présidé, au palais de la culture et des arts Malek Chebel en présence de l'inspecteur général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Hicham Bouali et des représentants de la société civile, la distribution de 7.634 logements de divers types dont 1.961 publics locatifs et 3.523 AADL.

Pas moins de 4.337 logements dont 1.978 publics locatifs, 559 promotionnels, 1.500 arrêtés d'aides au logement rural et 300 actes de lots à bâtir de lotissements sociaux ont été également distribués à Khenchela au cours d'une cérémonie présidée par le wali, Youcef Mahiout à la salle des réunions de la wilaya.

Le chef de l'exécutif local a indiqué à l'occasion qu'un bond qualitatif a été enregistré au cours des quatre dernières années par les programmes de logements permettant la satisfaction de la demande d'un nombre considérable de demandeurs avec un total de 22.167 unités de divers types ayant mobilisé une enveloppe financière de 21,5 milliards DA.

A Guelma, les clés de 1.246 logements de multiples formules et 1.792 arrêtés d'aides au logement rural ont été distribuées au cours d'une cérémonie présidée au siège de la wilaya par le wali, Houria Aggoune qui a relevé que ces chiffres importants reflètent "les grands efforts des pouvoirs publics pour assurer une vie digne aux citoyens".

Dans la wilaya de Tébessa, 5.031 logements de formules différentes et d'arrêtés d'aides au logement rural ont été distribués au cours d'une cérémonie présidée par le wali Saïd Khalil en présence des autorités locales et de la famille révolutionnaire.

Ce total est constitué de 2.400 arrêtés d'aide au logement rural, 450 aides à l'auto-construction dans des lotissements sociaux aménagés, 397 actes d'attribution de terrain sur des lotissements sociaux outre les clés de 1.319 logements publics locatifs, 229 promotionnels aidés, 180 AADL et 56 promotionnels.

A Souk Ahras, 2.092 logements de formules diverses ont été distribués sous la présidence des autorités de wilaya à la salle des conférences Miloud Tahri.

Ce quota se compose de 1.529 arrêtés d'aide au logement rural, 343 aides à l'auto-construction dans des lotissements à Taoura, Bir Bouhouche et Sidi Fredj et 220 logements promotionnels aidés à Taoura, Sedrata et M'daourouch, a précisé à l'APS le directeur du logement, Mostefa Bikaa.

Un autre quota de 600 logements publics locatifs sera distribué au chef-lieu de wilaya à l'occasion de la commémoration du déclenchement de la révolution le 1er novembre prochain, selon le même responsable qui a ajouté qu'autres lots de logements de types divers seront réceptionnés "avant fin 2024" tandis que le début 2025 verra le lancement de la réalisation de 1.600 logements AADL 3 au pôle urbain Rezgoune dans la commune de Mechroha et de 800 unités publiques locatives dans plusieurs communes.

A Bordj Bou Arreridj, les clés de 5.070 logements de multiples formules ont été distribuées dans plusieurs localités au cours d'une cérémonie présidée au siège de la wilaya par le chef de l'exécutif local, Kamel Nouicer.

Ce quota comprend 360 logements promotionnels aidés, 250 promotionnels libres, 460 publics locatifs et 4.000 arrêtés d'aide au logement rural.

Le wali a affirmé à l'occasion que "les opérations de distribution seront poursuivies lors des prochaines occasions nationales reflétant la dynamique que connait le pays et la cohésion de la société autour des institutions de l'Etat et de la préservation des acquis obtenus par l'Algérie".

Le wali d'Ouled Djellal, Abderrahmane Dehimi, accompagné des autorités locales et de la famille révolutionnaire, a présidé à la salle des conférences de l'NSFP "Smati Bouzid" la distribution de 550 arrêtés d'aide au logement rural, de 190 attributions de terrain de lotissements sociaux et des clés de 764 logements publics locatifs.

La maison de la culture Houari Boumediene de Sétif a accueilli la remise symbolique des clés de de 4.475 logements de multiples types au cours d'une cérémonie présidée par le wali, Mustapha Limani qui a mis l'accent sur le rôle de la famille révolutionnaire dans la transmission du message du chouhada invitant tout un chacun à être à la hauteur des aspirations d'édification d'une Algérie puissante, notamment à la veille de l'important prochain scrutin présidentiel.