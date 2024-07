Algérie: Mostaganem - 13 projets d'investissement localisés à la zone industrielle de Bordjia

MOSTAGANEM — Pas moins de 13 projets d'investissement industriels ont été localisés, jusqu'à présent, dans la zone industrielle de Bordjia, dans la wilaya de Mostaganem, a indiqué le Directeur général de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekache.

Dans une déclaration à l'APS, en marge du colloque national sous le thème "Destination touristique de l'Algérie, encourager l'investissement et améliorer le climat des affaires", organisé hier mardi à Mostaganem, M. Rekkache a souligné que cette première action de coordination entre l'AAPI et les services de la wilaya de Mostaganem, visant à valoriser la zone industrielle de Bordjia, dans la commune de Hassiane, a permis, à ce jour, de localiser 13 projets d'investissement nationaux et étrangers.

Le même responsable a ajouté que "de nombreux investisseurs sérieux, dotés d'entreprises de renom, ont été intéressés et ont reçu les décisions définitives de lancer la réalisation de leurs projets dans les prochains jours".

La valeur totale initiale de ces projets d'investissement est de 38 milliards de dinars et ils pourront créer 2.085 emplois directs, a indiqué M. Rekkache, ajoutant qu'il a été convenu avec les initiateurs de ces projets de travailler à la conclusion de contrats de sous-traitance avec des micro-entreprises et des startups et de réfléchir à l'établissement d'un mécanisme d'attribution de petites zones d'activité pour les activités de sous-traitance.

S'agissant de la plateforme numérique de l'investisseur, lancée le 8 février dernier, M. Rekkache a indiqué que ce moyen exclusif pour déposer des demandes d'assiettes foncières et leur traitement a enregistré 450 assiettes proposées au niveau de 42 wilayas.

Le nombre total des demandes a atteint, à ce jour, 2.003, pour lesquelles 258 décisions provisoires ont été accordées et 72 d'entre elles sont devenues définitives, après l'achèvement de l'opération d'inscription, explique-t-on

Monsieur Rekkache a enfin souligné que la majorité des assiettes foncières publiées sont du foncier industriel et autre urbain, signalant que l'AAPI oeuvre à introduire de nouvelles assiettes aménagées disponibles.