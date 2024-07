Algérie: Fête de l'indépendance - D'importants quotas de logements attribués dans les wilayas du sud

OUARGLA — La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance et de la fête de la jeunesse a été marquée mercredi dans les wilayas du sud du pays, par la distribution d'importants quotas de logements, toutes formules confondues, lors de cérémonies supervisées par les autorités locales en présence de la famille révolutionnaire, ont constaté des journalistes de l'APS.

Dans la wilaya d'Ouargla, pas moins de 5.080 logements de différentes formules répartis sur les communes d'Ouargla, Rouissant, N'goussa, Ain El Beida et Sidi Khouiled ont été attribués à leurs bénéficiaires, lors d'une cérémonie tenue à la salle de conférences de l'université Kasdi Merbah.

Il s'agit de 2.420 Logements publics locatifs (LPL), 560 unités de type promotionnel aidé (LPA), 1.100 aides pour l'habitat rural et 1.000 autres attribuées aux bénéficiaires de parcelles de terrain dans le cadre du programme des lotissements sociaux, a expliqué le directeur de l'habitat, Fodil Benyounès.

Dans la wilaya d'El-Oued l'opération a donné lieu, lors d'une cérémonie organisée à la maison de la culture "Mohamed Lamine Lamoudi", à l'attribution de 300 logements, dont 220 LPL et 80 LPA, en plus de 14.000 décisions d'attribution d'aides financières aux postulants à l'habitat rural et 1.072 autres aux bénéficiaires de terrains à bâtir.

%

Par ailleurs, un total de 914 logements, tous segments confondus, a été attribué à leurs bénéficiaires dans les différentes communes de la wilaya de Ghardaïa.

Ce quota est composé de 146 LPL réalisés par l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), de 110 LPA et 100 unités de formule location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), ainsi que 558 parcelles avec aide au logement rural d'un million de dinars, a précisé le directeur du secteur, Ali Djarbal.

A Touggourt, 2.100 unités de logement, dont 300 LPA et 1.070 décisions d'attribution d'aides à l'habitat rural et 730 autres destinées à la réalisation de nouvelles habitations dans le cadre du programme des lotissements sociaux, ont été remis à leurs bénéficiaires.

Dans la wilaya de Tindouf, à l'extrême sud du pays, l'opération a concerné 830 décisions d'attribution d'aides à l'habitat rural et aux bénéficiaires de terrains à bâtir.

En revanche, il a été procédé dans la wilaya limitrophe de Béchar à l'attribution de 130 logements sociaux de type LPL à leurs bénéficiaires dans la commune d'Abadla (88 km au sud de Béchar), alors que la cérémonie a été marquée à Timimoun par l'attribution de 4.500 aides à l'habitat rural, 81 LPL et 50 LPA.

Dans le même sillage, 5.293 aides au logement rural ont été distribuées à leurs bénéficiaires à Laghouat, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'exécutif local, Fodil Douifi.