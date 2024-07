Algérie: Alger - Coup d'envoi de la distribution de logements et inauguration du stade Chahid Ali la Pointe

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué, mercredi, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Alger, lors de laquelle il a donné le coup d'envoi de l'opération de distribution de logements à travers le territoire national et procédé à l'inauguration du stade Chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe.

Dans ce cadre, le président de la République a donné, à la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger), le coup d'envoi de l'opération de distribution de 251.890 unités de logements, toutes formules confondues, à travers le territoire national, procédé à l'inauguration de la Cité Othmane-Belouizdad et inspecté le projet de réalisation de 10.507 unités de logement.

Après avoir suivi un exposé sur le secteur de l'habitat et le bilan national de distribution des logements au cours de la période allant du 5 juillet 2020 au 5 juillet 2024, présenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, le président de la République a affirmé que le logement était "au cœur de l'édification d'une économie forte", eu égard à la dynamique économique et à la création d'emplois favorisées par le secteur.

Adressant ses félicitations aux Algériennes et aux Algériens ayant bénéficié de ces nouveaux logements, le président de la République les a invités à "s'enorgueillir des réalisations de leur pays libre pour lequel des millions de Chouhada se sont sacrifiés".

Adressant ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la construction de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, qu'il a qualifiée d'"édifice miracle", il a appelé les responsables locaux à organiser une campagne de boisement des cités de cette ville pour le bien-être des habitants, assurant, par là même, que l'Etat poursuivra ses efforts pour répondre aux besoins des citoyens en matière de logement.

A Douera, le président de la République a procédé à l'inauguration du stade Chahid Ali Ammar dit Ali la Pointe, où il a échangé avec les dirigeants du Mouloudia club d'Alger (MCA), auxquels il a remis le décret présidentiel attribuant l'exploitation de ce stade au doyen des clubs.

A noter que le stade Chahid Ali la Pointe a été construit aux normes et standards internationaux. Il comprend quatre vestiaires, des salles de soins et de massage et un salon VIP.

Cette infrastructure sportive, qui compte six entrées, dispose aussi d'une piste d'atterrissage pour hélicoptères et d'un parking pour véhicules.

A cette occasion, le président de la République a tenu à remercier le ministère de l'Habitat d'avoir "sauvé ce projet", assurant que l'Algérie "deviendra un pôle sportif mondial, vu le rythme de réalisation de plusieurs stades".

Il a fait état, dans ce contexte, de "la finalisation des études pour la réalisation de stades aux mêmes normes à Ouargla et Béchar, afin que chaque région bénéficie de ces grandes structures".