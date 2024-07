Algérie: Rakhroukh - Appel à la préservation du patrimoine infrastructurel routier du pays

GHARDAIA — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a appelé, mardi depuis Ghardaia, à la préservation, la maintenance et l'amélioration de l'état et la durée de vie du patrimoine infrastructurel routier national.

S'exprimant lors du coup d'envoi des travaux de réalisation de la première tranche de 10 km de renforcement et de dédoublement du tronçon routier de la Route national RN-1 reliant Ghardaia à El Meniaa, en vue d'améliorer la sécurité routière, la compétitivité et l'attrait des investissements, M. Rekhrouk, qui était accompagné du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a mis en exergue les efforts consentis par les pouvoirs publics durant ces dernières années pour la modernisation, le dédoublement, le renforcement et l'amélioration du réseau routier du pays qui s'étend sur plus de 144.000 km.

Et d'ajouter que des efforts se poursuivent en 2024 pour l'achèvement de la route "express" Alger/Ghardaia avant la fin de l'année en cours.Rakhroukh a ordonné au responsable des travaux publics de la wilaya de Ghardaia de dégager un montant conséquent pour l'entretien et la maintenance du tronçon de la RN-1, Ghardaia et la limite administrative avec la wilaya d'El Meniaa, pour apporter des réponses concrètes et durables au défi de l'entretien et de la modernisation de cette route considérée comme "épine dorsale" entre le Nord et le Sud, afin d'assurer la mobilité et favoriser le développement économique et social et culturel dans cette partie de notre pays.

%

S'inscrivant dans la stratégie de la réalisation d'une voie expresse reliant Ghardaia à El Meniaa, voire le Nord et l'extrême Sud émise dans le schéma directeur d'aménagement du territoire, ce projet de réalisation de la première tranche de 10 Km pour un montant 1,6 milliard DA, portera principalement sur l'élargissement, la modernisation et le renforcement de l'axe de la RN-1, en vue de sa mise en adéquation avec le flux croissant et ininterrompu de la circulation routière entre les wilayas du nord et sud dont la route nationale RN-1 (épine dorsale) du réseau routier vers les pays subsahariens, selon les explications fournies sur place.

Le ministre a rappelé que la priorité actuelle du secteur pour les wilayas du sud était de "garantir l'entretien périodique du réseau routier en vue de maintenir le niveau des services ".

Le ministre a souligné que Ghardaia est un centre névralgique du secteur des transports traversé par 04 routes nationales (RN-1, 49, 107 et 124) et dispose d'un réseau routier de 1.037 km de routes nationales (sans tenir compte des 52 km de la route de contournement de la vallée du M'zab), de 292 km de chemins de wilaya et de 43 km de routes communales dont 25 km revêtus.

Au terme de sa visite, M. Rakhroukh a inspecté les travaux d'aménagement, de réhabilitation et de dédoublement du tronçon à l'entrée sud de Berriane sur une distance de 4 km dont les travaux ont atteint 45 %.

Le ministre a donné des instructions strictes à l'effet d'exercer un suivi rigoureux sur le terrain, tout en veillant au respect des normes de qualité et des délais contractuels.