Sénégal: Mining on Top Africa - Le pays n'entend pas être dépossédé de ses richesses minières

Le gouvernement sénégalais réaffirme son ambition concernant sa souveraineté économique. Et notamment sur son secteur minier. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement souhaitent renégocier certains contrats. Lors d'une prise de parole au sommet Mining on Top Africa qui se tient jusqu'à ce jeudi soir à Paris, le ministre des mines et du pétrole Biram Soulèye Diop a pointé du doigt « l'assujettissement » des États africains aux pays qui exploitent leurs ressources.

C'est un discours de rupture face notamment à des industriels français : dans la course mondiale aux minerais, le Sénégal -- dont le sous-sol recèle une grande variété de minerai (or, phosphate, fer, zircon) - vendra au plus offrant, dit en substance Biram Souley Diop, au micro d'Alexis Bedu du service économie.

« Je ne voudrais pas me limiter à l'Europe. Il faut tirer les bénéfices partout dans le monde ! C'est vrai, je suis venu à Paris, mais si mon intérêt en Arabie saoudite, j'irai méchamment le chercher là-bas ! »

Les pays africains producteurs de minerai doivent accélérer ensemble pour transformer sur place, dit le ministre, c'est une question de souveraineté. « Tant qu'on ne prend pas la décision de transformer, on ne fait pas de transfert de compétences. Est-ce que vous savez que la France connaît mieux le cadastre minier du Sénégal que le Sénégal ? Ils ont les données encore et ils ne les ont pas partagées avec moi. De quelle générosité parle-t-on ? La transformation, ça suppose aussi savoir ce qu'il y a dans son sous-sol ».

Le rééquilibrage, via la renégociation de certains accords miniers, réaffirmé, ce n'est pas sans risque, mais c'est loin d'être impossible pour Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales.

« À partir du moment où c'est l'État qui est souverain sur un certain nombre de ressources naturelles. Et c'est lui qui peut aussi causer des problèmes aux entreprises exploitantes, en général les entreprises, après avoir dit 'Non, on ne va pas renégocier' viennent à la table des négociations et on renégocie ».

Et face à la crainte des industriels, le ministre des Mines du Sénégal insiste sur un point : la stabilité politique de son pays.