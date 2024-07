Ile Maurice: Pourquoi faut-il dire non aux sacs en plastique ?

analyse

Aujourd'hui, on célèbre la Journée mondiale sans sac en plastique. Ces sacs que vous voyez partout, dans les supermarchés et les magasins, ne sont pas très bons pour notre planète. Mais pas de panique. On va découvrir pourquoi ils posent problème et comment on peut les remplacer par des solutions durables pour aider la Terre.

Leurs effets sur l'environnement

Les sacs en plastique sont partout, même à la maison ! Bien qu'ils soient très pratiques, ils ont un impact très négatif sur notre planète. Saviez-vous qu'ils mettent des centaines d'années à se décomposer ? Cela signifie qu'un sac en plastique jeté aujourd'hui restera sur Terre pendant des siècles !

Lorsque les sacs en plastique se retrouvent dans la nature, ils causent de nombreux problèmes. Le vent peut les emporter dans les rivières et les océans où ils flottent pendant des années. En se décomposant, ils se fragmentent en petits morceaux appelés micro-plastiques, qui polluent l'eau et le sol. Ces micro-plastiques peuvent même se retrouver dans notre nourriture, ce qui est très dangereux pour notre santé !

Leur danger pour l'océan

Les sacs en plastique qui se retrouvent dans l'océan sont particulièrement dangereux. Ils flottent à la surface de l'eau et peuvent voyager sur de très longues distances, atteignant même les régions les plus reculées. En mer, ces sacs provoquent de graves problèmes pour la faune marine.

%

Les poissons, les tortues, les baleines et de nombreuses autres espèces peuvent les confondre avec de la nourriture. En les ingérant, ces animaux risquent de s'étouffer ou de souffrir de blocages intestinaux, ce qui peut entraîner leur mort. De plus, les sacs en plastique peuvent également piéger les animaux marins, les empêchant de nager ou de se déplacer librement.

Leurs autres effets néfastes

Les sacs en plastique ont aussi d'autres effets néfastes. Lorsqu'ils se décomposent, ils libèrent des substances chimiques toxiques dans le sol et l'eau. Ces produits chimiques peuvent contaminer les plantes, les animaux et même l'eau potable. De plus, la production de sacs en plastique consomme beaucoup de pétrole, une ressource naturelle non renouvelable, qui contribue à la pollution de l'air et de gaz à effet de serre.

Leurs alternatives écologiques

Heureusement qu'il existe des solutions pour remplacer les sacs en plastique ! Voici quelques idées :

· Les sacs en tissu :

Ils sont réutilisables, solides et peuvent être très jolis. Vous pouvez même les décorer avec des dessins ou des patchs. De plus, ils sont faciles à laver et à entretenir.

· Les sacs en papier :

Ils se décomposent beaucoup plus rapidement que les sacs en plastique et sont parfaits pour transporter des objets légers. De nombreux magasins offrent maintenant des sacs en papier comme alternative.

· Les paniers en osier : C'est l'idéal pour faire les courses au marché car ils sont robustes et naturels. De plus, ils ajoutent une touche rustique et charmante à vos courses.

· Les sacs réutilisables pliables :

Ces sacs se plient pour tenir dans une petite pochette et sont très pratiques à avoir toujours sur soi. Ils sont disponibles dans de nombreux designs et couleurs, ce qui les rend amusants à utiliser. Salut les amis ! Aujourd'hui, on célèbre la Journée mondiale sans sac en plastique. Ces sacs que vous voyez partout, dans les supermarchés et les magasins, ne sont pas très bons pour notre planète. Mais pas de panique. On va découvrir pourquoi ils posent problème et comment on peut les remplacer par des solutions durables pour aider la Terre.

Voici une astuce pour créer un sac réutilisable à partir d'un t-shirt. C'est une activité idéale à faire avec l'aide d'un adulte. Matériel nécessaire :

· Un vieux t-shirt

· Des ciseaux

· Des épingles

· Un crayon ou une craie de tailleur

· Une règle

· Du fil et une aiguille ou une machine à coudre

· Un ruban ou une corde (optionnel)

Étapes : 1. Choisir le t-shirt : Choisissez un vieux t-shirt que vous n'utilisez plus. Il peut être de n'importe quelle taille mais un t-shirt plus grand fera un sac plus grand.

Couper les manches : Étendez le t-shirt à plat sur une surface de travail. Utilisez des ciseaux pour couper les manches le long des coutures. Vous pouvez demander de l'aide à un adulte pour cette étape. Découper l'encolure : Utilisez une règle et un crayon ou une craie de tailleur pour dessiner une ligne autour du col, environ deux à trois cm au-dessous de l'encolure actuelle. Découpez le long de cette ligne pour agrandir l'ouverture. Cela deviendra le haut de votre sac. Créer le fond du sac : Retournez le t-shirt à l'envers.

Épinglez le bas du t-shirt pour maintenir les deux couches de tissu en place.

Utilisez une aiguille et du fil ou une machine à coudre pour coudre le bas du t-shirt. Faites une couture droite d'environ deux cm au-dessus du bord. Pour plus de solidité, vous pouvez coudre une deuxième ligne juste au-dessus de la première.

Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez utiliser un point arrière à la main pour rendre la couture solide.

Créer des franges (optionnel) : Si vous préférez un sac avec des franges, ne cousez pas encore le bas du t-shirt. Retournez le t-shirt à l'endroit. Découpez des franges d'environ un cm de large et dix à 12 cm de long au bas du t-shirt. Nouez chaque paire de franges ensemble pour fermer le fond du sac. Assurez-vous que les noeuds sont bien serrés pour éviter que les objets ne tombent du sac. Personnaliser le sac : Retournez le t-shirt à l'endroit si ce n'est déjà fait. Vous pouvez maintenant décorer votre sac avec des marqueurs pour tissu, des patchs, des autocollants ou des paillettes pour le rendre unique et amusant.

Conseil : Si vous souhaitez un sac plus solide, utilisez un t-shirt épais ou doublez les coutures pour plus de résistance.