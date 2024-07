Niger: Soutien au secteur de la sécurité alimentaire- Ce que compte faire la Banque mondiale sur les 12 prochaines années

Le Premier ministre, ministre de l’economie et des finances, M. Ali Mahamane Lamine Zeine, a rencontré, dans la matinée de ce mercredi 03 juillet 2024, une délégation de la Banque Mondiale conduite par M. Han Fraeters, représentant de ladite institution au Niger, qui a annoncé la disponibilité d’un milliard de dollars que son institution entend injecter en 12 ans dans le secteur de la sécurité alimentaire au Niger. L’information est rapportée par l’Agence nigerienne de presse, (Anp)

Selon cette source, lors de cette rencontre, le Premier Ministre nigérien et la délégation ont eu à faire le tour des actualités de la relation entre le Gouvernement du Niger et la Banque Mondiale. « Évidemment on a fait le point sur l’approbation par le conseil d’administration du grand projet pour la sécurité alimentaire au Niger d’un montant d’un milliard de dollars sur 12 ans », a indiqué le M. Han à l’issue de la rencontre.

Pour le représentant de la Banque mondiale au Niger, « depuis les évènements du 26 juillet, c’est la première fois qu’une institution financière internationale approuve un projet et se félicite pour cet acquis ».

Pour M. Han, « le plus important maintenant, c’est la mise en œuvre du projet, car les fonds sont disponibles et la grande question est comment aller rapidement et comment les autorités vont mettre en œuvre ce projet pour avoir ses acquis pour la sécurité alimentaire de la population nigérienne ». Il par la suite indiqué, « qu’ils ont aussi parlé des projets de la santé car il y a également beaucoup de fonds disponibles pour la santé ». Pour ce qui est de la statistique, les deux parties ont évoqué le projet qui finance le recensement général de la population, tout comme le nouveau bâtiment de l'agence nationale de la statistique (Ans).

Les données de l’Institut du Genre et géopolitique, indiquent qu' au Niger, 2,6 millions de personnes souffrent de la faim aiguë en 2022 et 1,5 million d’entre elles sont des femmes. Face à cette crise alimentaire de grande ampleur, la sécurité nutritionnelle des femmes devient une question cruciale qui nécessite une attention particulière