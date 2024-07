Afrique: Robotique - L'équipe malgache en finale à Dakar

L'équipe malgache Robotiako s'est qualifiée pour la finale du concours de robotique qui se tiendra du 22 au 27 juillet à Dakar, Sénégal, en compétition avec huit autres pays.

L'équipe malgache, Robotiako, s'est qualifiée pour la finale du concours "Pan-African Robotics Competition" (PARC) 2024, qui se tiendra à Dakar, Sénégal, du 22 au 27 juillet. Cette équipe est composée de Faly Christian Andrianarison, Maminiaina Herizo Manampisoa, Avotriniaina Mecenni, et Tahiry Manantsiory Randrianjatovo, sous la supervision de leur mentor, Law Anthony Randrianjatovo. Leur défi cette année consiste à développer un robot autonome capable de calculer le rendement des cultures dans un champ. Cette compétition mettra en lumière leurs compétences en ingénierie et en programmation, tout en promouvant l'innovation technologique à Madagascar.

"La phase de simulation s'est terminée avec la qualification de neuf pays, dont Madagascar, le Mali, le Nigeria et le Zimbabwe, entre autres", souligne le mentor Law Anthony Randrianjatovo". La finale comprendra une épreuve pratique basée sur notre simulation ainsi qu'un test direct sur un robot fourni par les organisateurs." Actuellement, l'équipe Robotiako se concentre sur les préparatifs nécessaires comme le perfectionnement des compétences techniques, l'entraînement intensif et l'obtention des documents nécessaires pour le voyage.

Préparation intensive

"Nous nous préparons sur plusieurs fronts, notamment la maîtrise de l'OpenCV et la collecte de fonds pour acheter les billets d'avion", explique le mentor.

"Nous sommes fiers de représenter notre pays et c'est une occasion de faire briller le drapeau malgache. Cependant, nous avons quelques défis techniques à surmonter, comme le manque d'ordinateurs performants. Actuellement, nous ne disposons que de deux ordinateurs pour toute l'équipe. De plus, le financement reste un défi majeur. Nous avons les capacités intellectuelles, mais nous manquons de moyens financiers. Nous souhaitons le soutien de nos compatriotes, du gouvernement et des entreprises malgaches", explique Faly Christian Andrianarison, l'un des membres de l'équipe.

Malgré ces obstacles, l'équipe reste déterminée et motivée. Ses membres ont prévu de partir pour Dakar le 19 juillet afin de se préparer au mieux pour la compétition. "Chaque nuit, nous tenons des réunions avec notre mentor. Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes, malgré les défis", ajoute Faly Christian Andrianarison. L'équipe Robotiako représente non seulement l'espoir et l'innovation du pays, mais aussi l'esprit de résilience et de détermination face aux défis. Leur participation à la finale de la PARC 2024 est une source de fierté pour tout Madagascar.