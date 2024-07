Madagascar: Routes Nationales - Un projet de décret de contrôle des poids lourds en vue

Le ministère des Travaux publics avec l'agence routière ainsi que le ministère des Transports et de la Météorologie et celui du Commerce et les Douanes avec la Gendarmerie nationale accompagnés des coopératives de transport se sont réunis la semaine dernière pour discuter de la situation des routes nationales. Le représentant de la Banque mondiale a également assisté à cette réunion qui s'est déroulée à Toamasina.

Le décret réglementant le contrôle du poids des camions transportant des marchandises sur les routes nationales sera bientôt appliqué. Le contrôle des poids lourds transportant des marchandises sur les routes nationales était l'objet de cette réunion. Le projet d'un nouvel arrêté de contrôle mutuel et la définition des responsabilités de chacun par rapport au contrôle du chargement y ont été surtout discutés.

Surcharges

Hormis le paiement d'amendes, l'une des dispositions de cet arrêté prévoit le déchargement immédiat de la marchandise aux stations de pesage en cas d'excédent de poids. Tous les véhicules circulant sur la route nationale doivent passer par une station de pesage. Sur la RN4, celle d'Ankofafa est la seule fonctionnelle. Les causes de la dégradation de la route nationale sont dues en partie à la circulation incessante des camions, poids lourds et citernes. Les surcharges de ces gros véhicules aggravent la détérioration de la route. Le respect du poids indiqué est une des garanties de la pérennité de la route.

« Le contrôle sera strict car le but est de maintenir et de disposer d'une infrastructure pérenne et patrimoniale. Dès la sortie des camions à partir des douanes, il devrait y avoir un contrôle de la charge. Le transporteur ne devra pas accepter de supporter une charge plus lourde », a souligné le représentant du ministère. Il a également été décidé que le poids maximum autorisé à circuler sur la route nationale sera défini dans le nouveau projet de décret et que les camionneurs devront le respecter.