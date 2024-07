Madagascar: Échanges d'expériences - Le modèle économique japonais en chair et en os

Madagascar n'en finit plus de recevoir des rencontres internationales. « La cinquième édition de la JICA Chair à Madagascar se tiendra le 12 juillet prochain au Radisson Blu Antananarivo », annoncent avec une certaine fierté les organisateurs.

À cette occasion, deux éminentes conférencières de renommée internationale, à savoir la Professeure Kaori Hayashi, vice-présidente exécutive de l'université de Tokyo, et la Professeure Scarlett Cornelissen, directrice du centre du Japon de l'université de Stellenbosch, partageront leurs connaissances sur des thématiques d'actualité cruciales.

« Entre autres, cette édition permettra de découvrir l'histoire fascinante des médias japonais et leurs défis actuels, d'analyser l'évolution de l'aide publique au développement du Japon en Afrique subsaharienne et de comprendre les enjeux majeurs de la coopération entre le Japon et Madagascar. Elle sera également l'occasion d'échanger avec des experts de renom et des acteurs clés du développement », précise la note de présentation.

Le programme JICA CHAIR a pour objectif de partager l'expérience de modernisation du Japon avec les dirigeants des pays partenaires. À travers ce programme, la JICA entend offrir aux dirigeants de Madagascar la possibilité de découvrir l'expérience unique du Japon en matière de développement, différente de celle de l'Europe et des États-Unis, et sa sagesse en tant que pays ayant coopéré au développement des pays en développement après la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Herinjatovo Ramiliarison assumera et assurera le rôle de modérateur.