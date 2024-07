Madagascar: Danse - La Cie Katrakala transmet son ART à La Réunion

La compagnie Katrakala participe actuellement à la quatrième édition du festival de la culture urbaine "Kre'Arts" à La Réunion, qui se déroule jusqu'au 6 juillet.

Suite à leur prestation remarquée lors du festival Évasion Danse 2023 à Madagascar, où ils ont présenté la pièce "Raikitra" pour la première fois, les membres de la troupe ont suscité l'intérêt de nombreux invités internationaux. L'un des chorégraphes présents a introduit Katrakala à la Compagnie Kenji, organisatrice du festival Kre'Arts, ouvrant ainsi la voie à leur participation à cet événement réunionnais.

Le groupe Katrakala est composé de trois artistes talentueux : Trema Michaël Rakotonjatovo, directeur artistique et chorégraphe ; Afido Mahasahy, danseur interprète et contorsionniste ; et Lalaniaina Luc Rafetison, musicien beatmaker et danseur interprète. "Notre aventure à La Réunion a commencé hier avec une masterclass que j'ai dirigée en partageant mes expériences sur la danse abstrakt Style", déclare Trema Michaël Rakotonjatovo. "Les 5 et 6 juillet, nous aurons l'occasion de présenter la pièce 'Raikitra' au public réunionnais durant la journée Battle."

Le spectacle "Raikitra" est un récit visuel qui explore les concepts du yin et yang, de la lumière et des ténèbres, ainsi que de la joie et de la tristesse, de la sérénité et de la colère. Chacun des membres de la compagnie incarne un rôle distinct, mettant en avant leurs compétences en bone breaking, krump, beatmaking et musique. "Participer à ce festival international, aux côtés de pays comme l'Afrique du Sud, les Maldives, Maurice et La Réunion, offre de riches échanges et partages d'expériences pour la Compagnie. C'est aussi l'occasion de tisser des relations et de renforcer notre réseau à l'international", conclut Trema Michaël Rakotonjatovo.

La présence de Katrakala au festival Kre'Arts est une vitrine de leur talent et de leur capacité à captiver des publics diversifiés, consolidant ainsi leur position sur la scène internationale de la culture urbaine.