Ile Maurice: Déversement d'hydrocarbures - Les pêcheurs exigent une vigilance renforcée des usines locales

Après les fuites d'hydrocarbures à Rivulet-Terre-Rouge, cette fois, c'est à la rivière La Marre, à Pointe-aux-Sables, située à proximité de la plage publique. Une grande quantité d'hydrocarbures, soit 20 litres de fioul lourd (HFO) selon l'enquête préliminaire, a été constatée à la surface de la rivière qui converge vers la mer, le mardi 2 juillet au matin.

Deux taches d'hydrocarbures d'une superficie d'environ 10 m2 ont été observées près du pont et le long des berges du cours d'eau en amont. Aucune trace n'a été observée dans le lagon, selon le ministère de l'Environnement. Heureusement qu'une dune de sable obstrue le cours d'eau. Les autorités concernées sont rapidement intervenues, selon ceux qui étaient sur les lieux. Pour contenir les hydrocarbures, le National Coast Guard et la Special Mobile Force ont déployé un total de 21 barrages flottants et environ 160 tampons absorbants dans la zone de déversement.

Selon l'enquête préliminaire, le déversement s'est produit dans l'une des usines de confection de Pointe-aux-Sables. À hier, l'analyse des échantillons d'eau prélevés dans le ruisseau et en mer par le National Environmental Laboratory était toujours en cours. Selon les résultats de l'analyse de l'air ambiant, aucun composé organique volatile n'a été détecté.

Légère odeur

Vers midi mercredi, une bonne partie de l'huile avait déjà été pompée près du pont. Toutefois, quelques films d'huile étaient visibles à la surface de l'eau et on pouvait sentir une légère odeur de fioul. Les habitants de la région, pour leur part, déplorent l'absence de panneau signalant l'incident. Car beaucoup d'enfants et de travailleurs étrangers y vont pour pêcher car on peut y retrouver des crabes ou encore des tilapias.

La rivière La Marre, souillée mardi, compte de nombreux poissons, crabes et autres espèces.

R. M., pêcheur de la région, soutient que l'annonce du déversement d'huile a été inquiétante. «Heureusement que ce n'est pas plus grave. Comme la région est déjà impactée par la pollution, les usines locales doivent être plus vigilantes. Plus d'inspections doivent être effectuées pour prévenir ce genre d'incident.» «Heureusement que la marée était basse au moment des faits sinon, avec la marée haute et les vagues, la mer aurait été touchée», disent les pêcheurs.

«Dès que c'est arrivé, nous sommes venus sur place car c'est dans cette région que nous gagnons notre pain au quotidien. Les autorités sont intervenues à temps. D'où provient cette huile lourde ? Il y a beaucoup d'usines industrielles plus haut. Il faut prendre toutes les mesures possibles pour éviter ce genre de catastrophe, voire pire. Espérons que cela ne se reproduise pas car même après le nettoyage, les sédiments finiront par retourner à la mer. Heureusement que ce n'est pas plus grave car la région est suffisamment dégradée», a déclaré Goddai Naiko, aussi pêcheur de la région.

Pour sa part, le syndicat des pêcheurs suit de près la situation. Il estime qu'il faut faire preuve de plus de sévérité envers les pollueurs et même les négligents pour éviter les déversements d'hydrocarbures. Soulignant que la pression sur l'environnement est déjà forte avec les activités portuaires et industrielles. Il fait remarquer que la rivière est reliée à la mer, formant ainsi tout un écosystème. «S'il continue à y avoir de tels incidents, l'environnement marin sera encore plus en détresse.»

Par ailleurs, a indiqué le ministère de l'Environnement, l'Environment Act sera en vigueur à partir du 1er août. La loi prévoit un cadre de coordination amélioré pour la préparation et la réponse aux marées noires, avec une synchronisation renforcée entre les autorités concernées. De plus, celle-ci prévoit une amende de Rs 25 000 pour le rejet de tout type de déchet ou matériau dans un lieu public.