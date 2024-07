Ile Maurice: Chevaux et jockeys broient du noir pendant les entraînements matinaux

La Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC), mandatée pour le contrôle et la maintenance de l'hippodrome, affiche sur son site officiel : «COIREC has since June 2022 also been vested with the control and maintenance of the Champ-de-Mars Racecourse, situated in the City of Port Louis in Mauritius».

Cependant, depuis sa création en 2022, la COIREC n'a pas été capable de résoudre un simple problème d'éclairage au Champ-de-Mars.

Trop c'en est trop. Ce problème d'éclairage criant met en péril la vie des chevaux et des jockeys chaque matin lors des séances d'entraînement. Nous vous proposons de visionner une vidéo réalisée ce matin pendant l'entraînement pour évaluer l'étendue du problème, que l'on pourrait appeler une bombe à retardement. Qu'attend-on COIREC pour régler ce problème ? D'autant que, selon nos informations, le sujet a été abordé à plusieurs reprises entre la Horse Racing Division, la People's Turf PLC et la COIREC ? Plus de détails dans l'édition de l'express turf de cette semaine.