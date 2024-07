Algérie: Fête de l'Indépendance - Le président de la République reçoit une lettre de félicitations de son homologue indonésien

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de félicitations de son homologue indonésien, Joko Widodo, à l'occasion de la fête de l'Indépendance nationale.

"Je voudrais présenter mes plus chaleureuses félicitations à votre excellence, au gouvernement et au peuple algériens, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République algérienne démocratique et populaire", a indiqué, dans sa lettre, le président de la République indonésienne, M. Joko Widodo.

"Que cette journée soit, non seulement une journée commémorative, mais qu'elle marque aussi le début d'une nouvelle ère de développement et d'harmonie" pour l'Algérie, a-t-il ajouté. "L'Indonésie et l'Algérie ont développé une relation forte, amicale et mutuellement bénéfique pendant 61 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1963", entre les deux pays, a rappelé le président indonésien.

"Acceptez, excellence, ma plus haute considération et mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de succès constant et de bien-être pour le peuple de la République algérienne démocratique et populaire", a conclu M. Widodo.