Madagascar: Moozik - L'application de streaming musical malgache lancée

Alors que l'enthousiasme de la Fête de la Musique est encore palpable, l'opérateur Telma déploie une initiative ambitieuse qui va bien au-delà du soutien habituel aux festivals.

En collaboration avec la société Manoova, l'entreprise de télécommunications se positionne comme un rouage essentiel dans la révolution musicale à Madagascar. Ils ont annoncé le lancement officiel de Moozik, une plateforme de streaming musical novatrice, entièrement pensée et développée localement.

Après plusieurs années de développement minutieux et quelques mois après la présentation de sa version bêta au Carlton Anosy, l'application est enfin prête à révolutionner le paysage musical malgache. Moozik est une plateforme de streaming "Made in Madagascar" développée avec un niveau technologique comparable à celui des grandes plateformes mondiales telles que Spotify, Apple Music et Deezer.

Disponible sur Play Store et App Store, cette application innovante permet aux utilisateurs d'accéder facilement à une vaste bibliothèque de musique locale, à la culture et aux actualités musicales de Madagascar. Le catalogue est très complet, couvrant divers genres et générations, avec plus de 40 000 titres disponibles. De plus, Moozik inclut un mode karaoké, une fonctionnalité unique spécialement conçue pour les fans.

Cette collaboration vise à soutenir les artistes locaux en leur offrant une plateforme pour monétiser leur musique. Moozik contribue à la lutte contre la piraterie et permet une diffusion rapide et une promotion efficace des nouvelles sorties musicales. Les artistes bénéficient également de statistiques détaillées sur leur audience.