Madagascar: SOATRANS - Hausse inévitable des frais de transport à partir du mois d'août

Les frais de transport de la coopérative de Soatrans seront révisés à la hausse à partir du mois d'août. Les coopératives auprès de la gare routière « fasan'ny karana » menacent également d'augmenter les frais. L'état de dégradation des infrastructures routières en est à l'origine de cette révision des prix.

La coopérative Soatrans a informé sur leur page « facebook », la hausse des tarifs à partir du mois d'août. La dégradation des infrastructures routières est à l'origine de cette révision des prix. « Nous avons essayé de tenir autant que possible nos tarifs actuels mais la dégradation avancée de l'état des routes nationales suscite plus de consommation de carburant, de coûts d'entretien et augmente significativement nos charges », informe Soatrans . Cette coopérative a également souligné que cette augmentation sera applicable pour toutes réservations reçues à partir du mois d'août. Selon un responsable auprès de cette coopérative, le montant n'est pas encore véritablement défini et sera encore communiqué ultérieurement. Par contre, le coût des réparations des véhicules après chaque voyage effectué ne cesse d'augmenter à cause de l'état de dégradation avancée des routes nationales, si l'on ne cite que la N°02 reliant Tana-Toamasina et la N°34 , Tana-Morondava, selon toujours cette source.

Pour la même raison, les transporteurs auprès de la gare routière « fasan'ny karana » menacent également de réviser à la hausse les tarifs très prochainement. Les transporteurs justifient cette hausse par les coûts de réparation des véhicules à cause de l'état des routes et l'inflation des pièces détachées.

Certains transporteurs auprès de ce stationnement ont même cessé leurs activités à cause des pertes enregistrées ces dernières années. Auparavant, le trajet Tana-Fianarantsoa s'effectuait en 12 heures de route mais actuellement il faut 16h pour ce voyage. Les taxi-brousse sont contraints de ralentir leur vitesse en raison de la fréquence des points noirs sur la route nationale n°07.

Les taxi-brousse qui quittent le stationnement « fasan'ny karana » pour Toliara à 15 heures n'arrivent à destination que le lendemain vers 22h. Les transporteurs tirent la sonnette d'alarme et invitent les responsables concernés à prendre les mesures qui s'imposent d'autant plus que nous sommes déjà en période de grandes vacances et de « famadihana ».