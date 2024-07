Madagascar: Jeux Olympiques 2024 - 6 athlètes confirmés, deux autres en stand-by

La liste des athlètes représentant Madagascar aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient être complète ce jour.

A l'approche des Olympiades de Paris, tous les pays bouclent leur délégation. Pour Madagascar, la liste des athlètes engagés n'est pas encore bouclée définitivement. Hier, Sidonie Fiadanantsoa vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est suite à la mise à jour du classement mondial effectuée par World Athletics qu'elle a validé sa place.

La médaillée de bronze des derniers championnats d'Afrique à Douala, Cameroun, se classe à la 37ème place du classement mondial. 40 athlètes sont engagées dans l'épreuve du 100 m haies et la hurdleuse malgache a intégré ce gotha mondial. " Je me suis bien préparée et battue pour réaliser les minimas, mais, malheureusement, je n'ai pas pu l'atteindre. Je suis très contente de cette qualification et de participer aux Jeux Olympiques », a-t-elle déclaré, la pensionnaire du Centre de développement d'athlétisme de Dakar.

Depuis quelques années, Sidonie a amélioré ses performances en montant toujours sur le podium des grandes compétitions. Elle a remporté la médaille d'or aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2023, la médaille d'argent aux Jeux Africains en mars 2024 à Accra et en juin elle est montée sur la 3e marche du podium des Championnats d'Afrique. La fédération malgache d'athlétisme attend la réponse de la fédération internationale sur l'acceptation ou non du deuxième représentant malgache sur la piste tartan violet du Stade de France à Saint-Denis.

La date butoir est fixée pour ce jour et l'identité de ce deuxième athlète pourrait être dévoilée en fin de journée. Pour l'heure, Madagascar est représenté par six athlètes à savoir, Laura Rasoanaivo-Razafy pour le judo, Rosina Randafiarison pour l'haltérophilie, Fabio Rakotoarimanana pour le tennis de table, Sidonie Fiadanantsoa pour l'athlétisme, Jonathan Raharvel et Holy Antsa Rabejaona pour la natation.

Deux autres athlètes pourraient compléter cette liste ce jour si leur qualification ou invitation est confirmée par leur fédération internationale respective.