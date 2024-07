Madagascar: Formaprod - Indépendance économique pour les 53 000 jeunes formés

Le programme de Formation Professionnelle et d'Amélioration de la Productivité Agricole (FORMAPROD), financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), à hauteur de plus de 66 millions USD, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, arrive à son terme.

Après dix années d'opérations, ce programme visant à mettre en place, voire à inventer un dispositif de formation adapté aux contraintes du monde rural, a connu un succès tout en mettant en œuvre la stratégie nationale de Formation Agricole et Rurale.

À titre d'illustration, FORMAPROD a pu former plus de 105 000 jeunes en l'espace de dix ans si l'objectif initial était de former 100 000 jeunes répartis sur ses 14 régions d'intervention. La moitié est constituée de femmes. Et sur ces 105 000 jeunes ayant été formés, 92 900 jeunes ont été installés pour pouvoir démarrer leurs activités touchant les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Parmi lesquels, le programme a recensé plus de 53 000 jeunes formés qui ont réussi à relancer leurs activités tout en ayant une indépendance économique. La coordonnatrice nationale du programme FORMAPROD, Harilala Rakotonaivo, l'a évoqué lors de l'atelier national de clôture de ce programme financé par le FIDA, hier au Radisson Blu.

8 710 jeunes alphabétisés

Une jeune bénéficiaire de la formation et de l'appui technique de FORMAPROD, en la personne de Vololoniaina Henriette Rasoamiarintsoa, qui plus est vice-présidente du réseau MTMM à Analamanga, en témoigne. « Je n'ai atteint que le niveau de 3e à l'école. J'ai bénéficié des formations via ce programme depuis 2018. En démarrant mes activités agricoles et d'élevage avec mes propres moyens, et en appliquant les techniques appropriées acquises dans le cadre de ma formation, j'ai pu développer mes affaires. Je suis maintenant indépendante économiquement. Je dispose d'une maison et je peux scolariser mes deux enfants dont l'un âgé de 15 ans est actuellement en classe de terminale alors que je suis une mère célibataire », a-t-elle confié.

En tout, FORMAPROD parvient à transformer des jeunes déscolarisés ou peu éduqués en des micro-entrepreneurs ruraux. Il est à noter que 8 710 jeunes ont encore bénéficié des formations en matière d'alphabétisation avant de suivre des formations agricoles proprement dites. En outre, « plus de 80% des ménages des producteurs formés ont connu une amélioration de leurs revenus grâce à l'augmentation de leurs rendements de productivité », d'après toujours les explications de la coordonnatrice nationale du programme FORMAPROD.

120 établissements agréés

Par ailleurs, le FARMADA ou réseau des Acteurs et partenaires de la Formation Agricole et Rurale à Madagascar, fait partie des bénéficiaires de ce programme. « Avant de bénéficier de l'appui de celui-ci, le réseau était en difficulté étant donné que certains centres et établissements de formation opèrent dans l'informel et les diplômes délivrés ne sont pas reconnus par l'État. Maintenant, nous avons pu développer un référentiel de formation de qualité et uniformisé pour tous les centres de formation, aussi bien publics que privés. En plus, 120 établissements ont été agréés par l'État », a fait savoir Serge Merison, le vice-président de FARMADA.

Parmi le bilan dressé dans le cadre de la clôture officielle du programme FORMAPROD, il a été évoqué que 64 centres et établissements de formation agricole et rurale sont soit nouvellement construits, soit réhabilités tandis que 59 autres centres et établissements ont été dotés d'équipements pour ne citer que des dortoirs. « Il s'avère primordial de former des jeunes désirant se lancer dans le secteur agricole afin de les professionnaliser. La vision du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage consiste à améliorer les revenus et les conditions de vie des producteurs. De nouveaux projets seront bientôt lancés avec nos partenaires dans le but de faire une extension des activités de FORMAPROD dans d'autres régions », a conclu le ministre de tutelle Suzelin Ratohiarijaona.