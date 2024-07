Egypte: Ouverture de la 4e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a inauguré la 4e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables, tenu au Caire sous le titre "l'Afrique dans un monde en mutation: repenser la gouvernance mondiale pour la paix et le développement".

Le forum, qui durera deux jours, porte sur nombre de priorités africaines importantes, dont l'instauration de la paix et de la sécurité dans un monde en mutation, l'adoption de solutions intégrées dans le cadre du soutien des rapports entre paix, sécurité et développement, le soutien aux efforts de paix et l'interdiction du déclenchement des conflits.

Il s'agit également de discuter de l'importance de l'enseignement pour l'établissement de la paix, surtout que l'enseignement est le sujet de l'année courante pour l'Union Africaine, la centralité du rôle des jeunes et de la femme dans les efforts de paix et de sécurité et le soutien aux efforts de reconstruction et de développement de la phase post-conflit.