Sénégal: Saint-Louis - Un acteur magnifie l'idée des 'vacances agricoles patriotiques'

Saint-Louis — Le président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, Fara Ndiaye, a salué la décision des nouvelles autorités étatiques d'organiser des "vacances agricoles patriotiques", en vue d'amener davantage de jeunes à se tourner les fermes agricoles durant les grandes vacances.

"Nous saluons l'initiative des +Vacances agricoles patriotiques+ annoncées par le gouvernement pour encourager les jeunes à s'activer davantage dans l'agriculture pendant les grandes vacances", a-t-il dit à l'APS.

"Cette initiative est un pas important vers l'inclusion des jeunes dans le secteur agricole, mais nécessite des mesures complémentaires pour assurer son succès à long terme", a estimé M. Ndiaye, par ailleurs président de la Confédération des réseaux des jeunes agri-preneurs du Sénégal

Il a indiqué que les obstacles à la bonne implication des jeunes dans le développement du secteur agricole sont liés "à l'accès limité à la terre et aux ressources, au déficit de formation et d'infrastructures adéquates et aux effets du changement climatique."

Selon lui, "pour maximiser l'engagement des jeunes et assurer la sécurité alimentaire, il est essentiel de mettre en oeuvre des stratégies adaptées et inclusives, parmi lesquelles une reforme foncière garantissant un accès équitable des jeunes aux terres agricoles".

"Le principal obstacle auquel font face les jeunes sur ce terrain est celui du foncier qui leur fait cruellement défaut", a-t-il déploré.

Dans le secteur de l'élevage, c'est l'accès aux pâturages et aux points d'eau qui constitue un obstacle majeur, compte non tenu du manque de formation et de l'insuffisance d'infrastructures vétérinaires.

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et celui de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ont récemment signé une convention de partenariat en vue de la mise en oeuvre d'une politique d'insertion socio-économique des jeunes basée sur la production agricole.

Dans cette perspective, les deux ministères ont décidé de travailler ensemble à faciliter l'organisation de vacances citoyennes patriotiques" et à "la digitalisation du secteur agricole".