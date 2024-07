Sénégal: Décès de Baba Diaw ITOC ce mercredi

L'homme d'affaires, Abdoulaye Diao, dit Baba Diao Itoc n'est plus. la patron de la société International Trade Oil and Shipping est décédé, ce mercredi 3 juillet 2024, dés suites d'une longue maladie. Ses funérailles auront lieu à Thiès demain, jeudi 4 juillet.

Baba Diao Itoc était une figure de proue de l'économie sénégalaise. Sous sa direction, Itoc SA est devenue l'une des entreprises les plus influentes dans l'importation et la distribution de produits pétroliers au Sénégal. Son esprit novateur et son sens aigu des affaires ont non seulement permis à son entreprise de prospérer, mais ont également inspiré de nombreux entrepreneurs sénégalais. En plus de ses succès professionnels, Baba Diao Itoc était connu pour son engagement social et philanthropique. Il était également l'un des fervents soutiens de Macky Sall.