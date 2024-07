Soudan: Le ministre des Finances rencontre l'envoyé spécial du Japon pour la Corne de l'Afrique

Port-Soudan — Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim, a rencontré mercredi l'envoyé japonais pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Shimizu Shinsuke et les membres de sa délégation en présence de l'Ambassadeur Omar Issa, représentant du Ministère des Affaires Etrangères.

Le ministre des Finances a salué la nomination d'un envoyé japonais dans la Corne de l'Afrique et a souligné l'importance de sa présence malgré la difficulté de la mission en raison des tensions dans la région, soulignant les bonnes relations et le respect mutuel entre le Japon et le continent africain. , ce qui facilite la mission de l'envoyé compte tenu de l'absence d'histoire coloniale du Japon dans la région.

Le ministre a informé l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique des causes et des répercussions de la guerre et des efforts déployés pour y mettre fin à travers le dialogue entre les différentes forces civiles nationales ici et à l'étranger, faisant référence à la conférence du Caire prévue pour les prochains jours.

Pour sa part, l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique a souligné l'importance de la région de la Corne de l'Afrique et l'intérêt du gouvernement japonais à résoudre les conflits là-bas, notamment au Soudan, appelant à un cessez-le-feu via des pourparlers directs.

Le ministre des Finances a souligné que les milices rebelles terroristes des Forces de soutien rapide (FSR) sont une force tribale dont la loyauté va à la tribu et à la famille. Il a également expliqué que le gouvernement soudanais appelle à la paix depuis le début de la guerre et que le soutien extérieur continu aux milices rebelles terroristes RSF des Émirats arabes unis et de certains pays voisins a contribué à l'expansion de la guerre et à la destruction de pays, insistant sur la nécessité d'une intervention du Japon et de la communauté internationale pour dévoiler et mettre fin à cette ingérence.

Concernant la sécurité alimentaire au Soudan, le ministre a nié l'existence de la famine et a confirmé l'existence d'une production alimentaire suffisante, indiquant que le problème réside dans la distribution et que le Soudan n'a besoin que d'intrants pour produire sa nourriture sans avoir besoin d'aide alimentaire de l'étranger. Il a salué les projets réussis mis en œuvre par le gouvernement japonais par l'intermédiaire de la JICA dans les domaines de l'eau et de l'électricité.

L'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique a indiqué que 150 millions de dollars avaient été alloués à la région de la Corne de l'Afrique et que le retour au travail de la JICA au Soudan aurait lieu prochainement avec l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, soulignant leur soutien au Soudan au Conseil de sécurité de l'ONU.

Fin de la réunion, le ministre 'a invité le Japon à participer à la phase de reconstruction et de réhabilitation d'après-guerre en tant que partenaire stratégique et à participer à des projets à travers le 'construction-exploitation-transfert (CET)' système, notamment dans les domaines des infrastructures.