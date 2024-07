Soudan: Gen. Kabashi rencontre l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique

Port-Soudan — Membre du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) et commandant en chef adjoint des forces armées, le général Shams-Eddin Kabbashi a apprécié le soutien du Japon et sa position aux côtés du peuple soudanais, en particulier dans les domaines humanitaire, de reconstruction et de réhabilitation.

Lors de sa rencontre mercredi dans son bureau avec l'envoyé spécial du Japon pour la Corne de l'Afrique Shimizu Shinsuke le Gen. Kabbashi a salué les relations soudano-japonaises et la volonté du Soudan de les soutenir et de les développer dans tous les domaines, notant que la visite de l'envoyé japonais à ce moment-là constitue un soutien au gouvernement et au peuple soudanais.

Pour sa part, l'envoyé spécial japonais pour la Corne de l'Afrique a souligné la volonté du Japon de développer les relations bilatérales entre le Soudan et le Japon et sa volonté de fournir toute l'assistance au Soudan pendant la guerre, en espérant que la paix sera instaurée au Soudan dans un avenir proche. / OSM