Burkina Faso: Présidence du Faso - Les premiers responsables en immersion militaire reçoivent leurs attestations de fin de formation

Le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a présidé, le mardi 2 juillet dernier au Camp Naba Koom II, la cérémonie de remise d'attestations de fin de formation de 32 stagiaires Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la Présidence du Faso.

Après un mois de formation, les premiers responsables de la Présidence du Faso en immersion militaire ont reçu leurs attestations de fin de formation en tant que Volontaires pour la défense de la patrie. Pour le délégué des stagiaires, cette immersion voulue par les plus hautes autorités visait principalement à « nous driller au maniement des armes, mais surtout à nous permettre de cultiver en nous la discipline militaire ».

Selon lui, cette formation va permettre aux stagiaires à travers la discipline militaire acquise, de conduire avec diligence les affaires publiques et de réussir le management des ressources humaines mises à leur disposition dans leurs fonctions respectives. Il a remercié tous les instructeurs et la hiérarchie militaire qui ont oeuvré à la réussite de leur formation.

Pour le directeur de cours, le Capitaine Inoussa TARNAGDA, cette formation d'un mois a concerné l'armement pratique à travers une initiation au maniement de la kalachnikov et du pistolet automatique (PA), l'instruction sur le tir de combat, le tir, le secourisme au combat, l'école du soldat, l'ordre serré et la procédure radio. Avec cette formation, les premiers responsables de la Présidence du Faso sont désormais en mesure d'assurer leur autoprotection et la défense de la patrie dans ce contexte de lutte contre l'insécurité.

Dans son mot de clôture de la formation, le Directeur de cabinet du Président du Faso a félicité les stagiaires pour avoir enduré avec succès ces moments de formation. Il a invité tous les cadres de la Présidence du Faso à faire de la discipline une valeur fondamentale dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes.

« Tous les modules que vous avez reçus passent par la base de la discipline. La discipline, c'est respecter les consignes, respecter les règles ; un commandement, une action », a indiqué le Capitaine MEDAH aux stagiaires.

Il a exhorté les nouveaux VDP de la Présidence du Faso à ne pas dormir sur leurs lauriers « parce que vous êtes désormais des VDP et vous pouvez être appelés à servir à n'importe quelle partie de ce territoire national que nous protégeons et que nous voulons valoriser ».

Au cours de la cérémonie, les invités ont pu assister à une séance de démonstration de démontage et de remontage d'armes par les stagiaires. Les cadres stagiaires sont composés des conseillers spéciaux, des chargés de mission et des directeurs et chefs de projets de la Présidence du Faso.