Sénégal: Audit sur l'utilisation du Fonds d'aide à la presse - Président Diomaye met en branle l'IGE

Le président Diomaye demande à l'IGE de mener une mission de contrôle sur le Fonds d'aide à la presse.

Le chef de l'Etat a activé l'IGE pour auditer plusieurs structures publiques notamment à la Lonase, l'Artp, à l'Ageroute, à la Sar, à la Senter, au Cetud, au Fonds de soutien à l'Energie...

L'IGE a également reçu instruction de fouiller la gestion sous l'ancien régime du Fond d'aide à la presse doté d'une enveloppe de plus d'un milliard FCFA. Le Fonds d'aide à la presse est souvent partagé dans l'opacité totale.

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) ont toujours fustigé les "critères inavouables" et la "gestion opaque" avec lesquels le Fonds d'aide à la presse a réparti par le ministère de la Culture et de la Communication.

Cette aide à la presse est distribuée dans des conditions peu orthodoxes, selon des critères inavouables et bafouant les règles les plus élémentaires de la bonne gouvernance. Il n'y a aucune publication sur la répartition de l'argent public, se désolaient les diffuseurs et éditeurs de presse.