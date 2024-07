Afrique de l'Est: Le pays reste la première destination des investissements directs étrangers en Afrique de l'Est - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Dans un discours prononcé aujourd'hui lors de la 36e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé les extraordinaires réalisations économiques de l'Éthiopie, dressant un tableau de la résilience et de la croissance stratégique dans un paysage mondial turbulent.

"Notre monde s'est embourbé dans une série de catastrophes naturelles et causées par l'homme", a commencé le Premier ministre, reconnaissant les défis auxquels sont confrontés non seulement l'Éthiopie, mais aussi la communauté mondiale.

Malgré ces obstacles, notamment les pandémies, les conflits et les instabilités régionales, l'Éthiopie a réussi à tracer la voie d'un progrès économique impressionnant, a-t-il déclaré.

En termes de réduction de la dette, l'une des réalisations les plus marquantes soulignées par le Premier ministre Abiy est la réduction significative de la dette extérieure de l'Éthiopie.

"Aujourd'hui, nous avons réussi à ramener la dette extérieure de notre pays à 17 % du PIB", a-t-il annoncé. Ce chiffre est particulièrement impressionnant si on le compare à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est de 60 %.

Le Premier ministre a également souligné l'engagement du gouvernement à poursuivre la réduction de cette dette, en déclarant : "Dans les années à venir, grâce à des efforts continus, nous devons la ramener sous la barre des 10 %."

%

Cette stratégie de réduction de la dette s'est accompagnée d'une politique stricte d'interdiction des prêts commerciaux. "Au cours des six dernières années, nous n'avons pas emprunté un seul centime sous forme de prêts commerciaux", a déclaré le Premier ministre Abiy, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur de la discipline budgétaire.

En ce qui concerne la collecte des recettes et la gestion du budget, il a précisé que la gestion financière du gouvernement s'était remarquablement améliorée. Le Premier ministre Abiy a indiqué que sur un objectif de 529 milliards de birrs de recettes pour l'année, 466 milliards de birrs ont été collectés en seulement 11 mois, ce qui représente un taux de réalisation de 96 %. Ce succès est particulièrement remarquable compte tenu de la nature ambitieuse de l'objectif.

En outre, le déficit budgétaire a été considérablement réduit, passant de 4 % à 2,5 %, ce qui témoigne de l'amélioration de la gestion budgétaire. "Il s'agit d'une réalisation majeure, a noté le premier ministre, mais nous devons réfléchir à la manière de résorber ce déficit de 2,5 %.

En ce qui concerne la croissance des exportations et la substitution des importations, il a déclaré qu'en dépit des défis régionaux, en particulier dans la région de la mer Rouge, les exportations de l'Éthiopie ont connu une croissance impressionnante.

"Cette année, nous avons réussi à gagner plus de 10 milliards de dollars grâce aux exportations de biens et de services", a déclaré le premier ministre Abiy. Il a souligné les améliorations significatives des exportations d'oléagineux, de légumineuses, d'or, de café et de fleurs.

Le Premier ministre a également souligné les efforts fructueux du pays en matière de substitution des importations. "Nous avons remplacé plus de 2 milliards d'USD d'importations par la production nationale", a-t-il déclaré, le blé étant l'un des produits de substitution.

En ce qui concerne les investissements directs étrangers et les envois de fonds, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie restait une destination de choix pour les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique de l'Est, attirant plus de trois milliards d'USD.

En outre, les envois de fonds ont dépassé les 6,5 milliards d'USD, ce qui représente une amélioration par rapport à l'année précédente, même si le Premier ministre a reconnu que ce chiffre reste faible par rapport à d'autres pays africains.

"Compte tenu des conflits, de la réduction de l'aide, du manque de prêts et des difficultés rencontrées en mer Rouge, nous pensons avoir obtenu de bons résultats cette année". a déclaré le Premier ministre Abiy. Ces résultats, a-t-il souligné, constituent une base solide pour la croissance et le développement économiques futurs dans tous les secteurs de l'économie éthiopienne.

Alors que l'Éthiopie continue de faire face aux incertitudes mondiales, sa résilience économique et son approche stratégique de la croissance témoignent d'une mise en oeuvre efficace des politiques et d'un leadership visionnaire, a-t-il ajouté.