Afrique de l'Est: Le désir constant de l'Éthiopie est de se développer et de grandir avec les pays voisins - Premier ministre Abiy.

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy a noté que le désir constant de l'Éthiopie est de se développer et de croître en coopération avec les pays voisins. Le Premier ministre a donné une explication aux questions soulevées par les membres du conseil concernant les problèmes nationaux actuels et la performance du gouvernement. Ainsi, le Premier ministre Abiy a indiqué que la politique étrangère de l'Éthiopie est orientée vers les pays voisins et repose sur le développement et la croissance mutuels.

Le Premier ministre a souligné l'attention de l'Éthiopie envers les pays voisins dans le domaine diplomatique lors de diverses manifestations. Concernant le Soudan, il a dévoilé que le peuple soudanais, épris de paix et ne voulant pas de conflit, entretient des liens sociaux profonds avec l'Éthiopie notant que les Éthiopiens et le gouvernement éthiopien souhaitent trouver une solution pacifique au conflit au Soudan et que celui-ci devrait être résolu de manière neutre, sans favoriser personne.

Il a révélé que l'Éthiopie s'efforce de résoudre le problème du Soudan de manière équitable et de manière à renforcer l'unité du peuple soudanais et continuerait à le faire.

Concernant la Somalie, il a noté que l'Éthiopie entretient une coopération fraternelle avec la Somalie et qu'elle a payé le prix du progrès, de la paix et de la prospérité du pays mentionnant que l'Éthiopie respecte la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie et a souligné qu'elle recherchait fermement la paix.

Il a souligné que l'accord signé par l'Éthiopie avec le Somaliland fait partie de la réponse de l'Éthiopie à la porte maritime et ne doit pas être considéré comme une violation de l'intégrité territoriale de la Somalie.

Il a indiqué que l'Éthiopie est prête à résoudre les problèmes liés à l'accord avec le gouvernement somalien de manière gagnant-gagnant disant que le désir constant de l'Éthiopie est de travailler ensemble, de se développer et de prospérer ensemble afin que la paix puisse venir des pays voisins à travers la coopération régionale.

Le Premier ministre a noté que l'Éthiopie est un grand pays et a souligné que laisser le pays de côté en Afrique et dans la région ne serait pas efficace et que le développement par la coopération était la seule option.