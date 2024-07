Ethiopie: Le gouvernement éthiopien n'a aucune question sur l'intégrité territoriale de la Somalie - Premier ministre Abiy.

<strong>Addis Abeba, le — Le Premier ministre Abiy a noté que le gouvernement éthiopien n'a aucune question ni confusion quant à l'unité territoriale de la Somalie. Lors de la réponse et l'explication aux questions soulevées par les membres de la Chambre des représentants concernant la diplomatie, le Premier ministre a dit les Somaliens ne sont pas seulement des voisins, ils sont des frères et sœurs. "Nous sommes morts pour la paix et l'unité de la Somalie."

Le Premier ministre a noté que l'Éthiopie avait contribué plus que tout autre pays à l'unité de la Somalie et qu'elle avait toujours une foi solide. Il a mentionné que le gouvernement actuel a fait preuve de respect envers la Somalie plus que tout autre organisme. "Nous considérons la Somalie comme l'Éthiopie et avons rempli notre rôle", a-t-il indiqué.

Le premier ministre a également noté que le protocole d'accord conclu entre l'Éthiopie et le Somaliland avait été conclu avec la partie qui avait répondu lorsque l'Éthiopie n'a pas répondu aux demandes qu'elle avait adressées à tous ses voisins.

Le Premier ministre a également déclaré que l'Éthiopie souhaitait vivement travailler avec tous les pays voisins pour un développement et une prospérité mutuels ajoutant que l'Éthiopie est déterminée à travailler avec le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, l'Érythrée, Djibouti et le Kenya pour une croissance, un développement et une paix communs.

Le Premier ministre a déclaré que l'obtention d'une porte maritime était dans l'intérêt national de l'Éthiopie. Afin de faire de cela une réalité, l'Éthiopie travaillera avec tous les pays voisins pour le bien commun, la paix et la prospérité, ont-ils déclaré.

Il a affirmé que l'Éthiopie continuerait à déployer des efforts pour obtenir son droit d'accéder au port maritime de manière pacifique et légale.